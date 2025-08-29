Reliance AGM 2025 Highlights: Jio का IPO कब आएगा? मुकेश अंबानी ने कर दिया बड़ा ऐलान

Reliance AGM 2025 Highlights: रिलायंस की सालाना आम बैठक (AGM) 2025 में सबसे बड़ा सवाल यही था कि जियो का IPO कब आएगा. और इसका जवाब खुद चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दे दिया है. उन्होंने साफ किया कि जियो (Jio) का IPO लाने की तैयारी चल रही है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही तक लॉन्च करने का लक्ष्य है. इसका मतलब है कि निवेशकों को 2026 में जियो में पैसा लगाने का मौका मिल सकता है. इस मौके पर उन्होंने यह भी बताया कि जियो का परिवार अब 50 करोड़ ग्राहकों को पार कर चुका है.

इस AGM में सिर्फ IPO की ही बात नहीं हुई, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई ऐसे बड़े ऐलान हुए जो आने वाले समय में हमारी जिंदगी बदल सकते हैं. आइए जानते हैं AGM की कुछ और बड़ी और दिलचस्प बातें.

आकाश अंबानी ने पेश किए भविष्य के प्रोडक्ट्स

1. अब अपनी भाषा में देखें फिल्में और मैच (Voice Print टेक्नोलॉजी)

आकाश अंबानी ने 'Voice Print' नाम की एक कमाल की AI टेक्नोलॉजी की घोषणा की. सोचिए, आप कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं और हीरो आपकी अपनी हिंदी या किसी और भारतीय भाषा में, उसी के होठों और हाव-भाव के साथ बात कर रहा है. यह इसी तकनीक से मुमकिन होगा. यह AI आवाज़ और होठों को इस तरह से मिला देगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि यह डब किया गया है. सबसे पहले यह फीचर JioHotstar ऐप पर आएगा.

2. आपका टीवी बनेगा AI कंप्यूटर (JioPC)

अब कंप्यूटर खरीदने के लिए हज़ारों रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी. आकाश अंबानी ने JioPC लॉन्च किया, जो आपके किसी भी टीवी या स्क्रीन को एक शक्तिशाली AI कंप्यूटर में बदल देगा. बस अपने Jio सेट-टॉप बॉक्स में एक कीबोर्ड लगाएं और आपको क्लाउड पर चलने वाला एक वर्चुअल कंप्यूटर मिल जाएगा. सबसे अच्छी बात यह है कि आपको शुरुआत में कोई बड़ा खर्च नहीं करना है, आप जितना इस्तेमाल करेंगे, बस उतने ही पैसे देने होंगे.

3. जियो का स्मार्ट चश्मा (JioFrames)

आकाश अंबानी ने JioFrames भी पेश किया. यह एक AI वाला स्मार्ट चश्मा है, जिसे खास तौर पर भारत के लिए बनाया गया है. यह कई भारतीय भाषाएं समझता है और आप इससे बोलकर अपने काम करवा सकते हैं. यह आपका एक हैंड्स-फ्री साथी होगा जो आपके काम करने, जीने और मनोरंजन के तरीके को बदल देगा.

अब दुनिया देखेगी जियो का दम

आकाश अंबानी ने ऐलान किया कि जियो की टेक्नोलॉजी अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहेगी. कंपनी अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विस को दुनिया भर में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इससे कंपनी का कद और भी बड़ा होगा.

जियो की 5 बड़ी कामयाबियां, जिसने देश बदल दिया

मुकेश अंबानी ने जियो की 10वीं सालगिरह से पहले उसकी पांच बड़ी उपलब्धियों को गिनाया:

फ्री कॉलिंग: देश में कहीं भी फ्री में बात करने की शुरुआत की. वीडियो की आदत: मोबाइल पर वीडियो देखने को आम बना दिया. डिजिटल पेमेंट की नींव: आधार और UPI जैसे प्लेटफॉर्म को मजबूत बेस दिया. डिजिटल इकोसिस्टम: देश में एक मजबूत डिजिटल माहौल तैयार किया. स्टार्टअप्स को बढ़ावा: भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनाने में मदद की.

देश के विकास में रिलायंस का योगदान

मुकेश अंबानी ने बताया कि रिलायंस देश की सबसे बड़ी टैक्सपेयर बनी हुई है. कंपनी ने पिछले साल सरकार को 2.10 लाख करोड़ रुपये का टैक्स दिया. इसके अलावा, कंपनी ने समाज सेवा (CSR) पर 2,156 करोड़ रुपये खर्च किए. उन्होंने यह भी कहा कि रिलायंस में करीब 6.8 लाख लोग काम करते हैं और जल्द ही यह संख्या 10 लाख के पार हो जाएगी.

कुल मिलाकर, रिलायंस की यह AGM सिर्फ कंपनी के भविष्य के बारे में नहीं थी, बल्कि यह टेक्नोलॉजी और AI के जरिए भारत के भविष्य की एक झलक भी थी.