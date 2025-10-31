Jio यूजर्स को मिला 35,100 रुपये का तोहफा, 18 महीने तक मुफ्त मिलेगा Google Gemini Pro, जानें कैसे मिलेगा यह फ्री ऑफर?

(Photo : X)

Google and Reliance Jio Offer Free Gemini Pro AI Plan: गूगल और रिलायंस जियो ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को घर-घर तक पहुँचाने के लिए हाथ मिला लिया है. इस बड़ी साझेदारी की घोषणा खुद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की. इस डील की सबसे खास बात यह है कि रिलायंस जियो के करोड़ों यूजर्स को गूगल का महंगा AI Pro प्लान बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा.

आइए जानते हैं इस ऑफर के बारे में सब कुछ.

18 महीने तक सब कुछ फ्री

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 'X' (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए बताया कि वह रिलायंस जियो के साथ साझेदारी करके बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने ऐलान किया कि जियो के 'एलिजिबल' (योग्य) यूजर्स को गूगल का AI Pro प्लान 18 महीनों के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के दिया जाएगा.

इस 18 महीने वाले प्लान की कीमत 35,100 रुपये है, जो जियो यूजर्स को तोहफे के तौर पर मिलेगी.

इस फ्री प्लान में क्या-क्या मिलेगा?

यह सिर्फ एक छोटा-मोटा ऑफर नहीं है. इस AI Pro प्लान में यूजर्स को कई बेहतरीन चीजें मिलेंगी:

Gemini 2.5 Pro: गूगल का सबसे पावरफुल और लेटेस्ट AI मॉडल इस्तेमाल करने को मिलेगा.

गूगल का सबसे पावरफुल और लेटेस्ट AI मॉडल इस्तेमाल करने को मिलेगा. 2 TB स्टोरेज: गूगल पर 2 टीबी का बड़ा क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, जिसमें आप अपनी ढेरों फोटो, वीडियो और फाइलें सेव कर सकते हैं.

गूगल पर 2 टीबी का बड़ा क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, जिसमें आप अपनी ढेरों फोटो, वीडियो और फाइलें सेव कर सकते हैं. AI क्रिएशन टूल्स: फोटो और वीडियो बनाने के लिए Nano Banana और Veo 3.1 जैसे सबसे एडवांस्ड AI टूल्स का एक्सेस मिलेगा.

फोटो और वीडियो बनाने के लिए Nano Banana और Veo 3.1 जैसे सबसे एडवांस्ड AI टूल्स का एक्सेस मिलेगा. Notebook LM: पढ़ाई और रिसर्च करने वालों के लिए यह टूल बहुत काम का है, जो अब इसका भी इस्तेमाल कर पाएंगे.

कैसे मिलेगा यह फ्री ऑफर?

जियो यूजर्स इस ऑफर को बहुत आसानी से MyJio ऐप के जरिए एक्टिवेट कर पाएंगे.

कंपनी ने बताया कि यह रोलआउट सबसे पहले 18 से 25 साल के उन युवाओं के लिए शुरू किया जाएगा, जो अनलिमिटेड 5G प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके बाद, बहुत ही कम समय में इसे देश भर के सभी जियो ग्राहकों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा.

सिर्फ यूजर्स ही नहीं, देश का भी फायदा

यह साझेदारी सिर्फ फ्री प्लान देने तक सीमित नहीं है. रिलायंस और गूगल मिलकर भारत को AI की दुनिया में एक 'ग्लोबल पावरहाउस' बनाना चाहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को सपोर्ट करते हुए रिलायंस, गूगल क्लाउड के एडवांस्ड AI हार्डवेयर (TPUs) का इस्तेमाल करेगा. इससे भारत में AI को ट्रेन करना और चलाना ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा.

इसके अलावा, रिलायंस की कंपनी 'रिलायंस इंटेलिजेंस' अब भारतीय कंपनियों को गूगल का 'जेमिनी एंटरप्राइज' (Gemini Enterprise) AI प्लेटफॉर्म अपनाने में मदद करेगी.

इस मौके पर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, "हमारा लक्ष्य 145 करोड़ भारतीयों तक इंटेलिजेंस सर्विस पहुंचाना है. गूगल के साथ मिलकर हम भारत को AI-सक्षम से AI-सशक्त बनाना चाहते हैं."