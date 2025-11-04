Pension Update 2025: पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ऑनलाइन मिलेगी ये नई सुविधा

CGCA Campaign 2025

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. अब पेंशन पाने वाले लोगों को हर साल अपने जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) के सत्यापन के लिए बैंकों या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स (CGCA) ने ‘डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0’ शुरू किया है, जो पूरे देश में एक महीने तक चलने वाला अभियान है. इस अभियान का मकसद पेंशनभोगियों को डिजिटल सुविधा के माध्यम से आसानी से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में मदद करना है.

इस पहल के ज़रिए पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिक अपने घर बैठे या नज़दीकी केंद्र से ही कुछ मिनटों में यह काम पूरा कर सकते हैं.

नवंबर 2025 में पूरे देश में 320 कैंप

इस अभियान के तहत कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स देशभर के 171 शहरों में कुल 320 विशेष कैंप आयोजित करेगा, जो नवंबर 2025 के दौरान चलेंगे. इन कैंपों का उद्देश्य पेंशनभोगियों को डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों या बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें और यह प्रक्रिया वे सरल, तेज़ और सुविधाजनक तरीके से ऑनलाइन पूरी कर सकें.

सीजीसीए की कंट्रोलर जनरल वंदना गुप्ता ने जानकारी दी कि इस बार आयोजित किए जा रहे कैंपों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 42% अधिक है. उन्होंने कहा, ‘डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 के तहत हमारा लक्ष्य है कि सभी पेंशनभोगी आसानी से अपने जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल माध्यम से जमा कर सकें और इस बार 100% डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन सुनिश्चित किया जा सके.’

क्या है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट?

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र है, जिसके माध्यम से पेंशनभोगी यह साबित कर सकते हैं कि वे जीवित हैं. पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, जिसमें पेंशनर्स को हर साल बैंक या सरकारी दफ्तर जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता था. लेकिन अब इस सुविधा के डिजिटल होने से पेंशनर्स को किसी भी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है - वे घर बैठे ही ऑनलाइन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं. इस पहल से वरिष्ठ नागरिकों को लंबी कतारों, बार-बार के दस्तावेज़ी कार्यों और समय की बर्बादी से राहत मिलेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और सरल बन गई है.

कौन-कौन सी संस्थाएँ जुड़ी हैं इस अभियान से?

यह डिजिटल अभियान पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners’ Welfare) की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देशभर के सभी पेंशनभोगियों को आधुनिक और सुविधाजनक सेवा प्रदान करना है. इस अभियान के सफल संचालन में कई सरकारी और बैंकिंग संस्थाएँ मिलकर काम कर रही हैं. इनमें दूरसंचार लेखा महानियंत्रक (Controller General of Communication Accounts), रक्षा लेखा महानियंत्रक (Controller General of Defence Accounts), 19 पेंशन वितरण बैंक (Pension Disbursing Banks), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank), पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (Pensioners Welfare Association), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) शामिल हैं.

इन सभी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से यह अभियान देशभर के लाखों पेंशनर्स के लिए डिजिटल सेवाओं को और सुलभ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रहा है.

अभियान का उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशभर के सभी पेंशनभोगियों को डिजिटल सेवाओं का लाभ सहज और सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराना है. इसके तहत सरकार का लक्ष्य है:

देशभर में 100% डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन सुनिश्चित करना, ताकि कोई भी पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र न जमा कर पाने की वजह से पेंशन से वंचित न रहे.

पेंशनर्स को घर बैठे अपनी पहचान सत्यापित करने की सुविधा देना, जिससे उन्हें बैंकों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.

सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल और सुविधाजनक बनाना, ताकि तकनीक के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक और आसान अनुभव मिल सके.

पेंशनर्स को क्या फायदा होगा?

इस पहल के माध्यम से अब पेंशनभोगियों को हर साल अपने जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए सरकारी कार्यालयों या बैंकों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. वे अपने मोबाइल ऐप, फेस ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे. इससे न केवल उनका समय और मेहनत बचेगी, बल्कि अनावश्यक खर्च और परेशानी से भी राहत मिलेगी. यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुविधाजनक, सुरक्षित और आधुनिक समाधान साबित होगा.