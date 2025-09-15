चेक पर एक गलती और खाली हो सकता है खाता! RBI का ये नियम शायद ही जानते होंगे आप

Cheque Signing Mistakes

आज के डिजिटल जमाने में भले ही ऑनलाइन लेन-देन सबसे ज्यादा होता हो, लेकिन चेक (Cheque) का इस्तेमाल अब भी लाखों लोग करते हैं. खासकर बड़े भुगतान या औपचारिक लेन-देन के लिए चेक को आज भी सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं, कि चेक पर गलत जगह किया गया साइन आपकी मेहनत की कमाई को खतरे में डाल सकता है? छोटी-सी लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार, चेक पर सही जगह और सही समय पर किया गया साइन बेहद जरूरी है. अगर आप इस नियम को नजरअंदाज करते हैं, तो न सिर्फ आपका पैसा अटक सकता है, बल्कि धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ जाता है.

चेक के प्रकार

बेयरर और ऑर्डर (Bearer Cheque)

यह वह चेक होता है, जिसे कोई भी व्यक्ति बैंक में ले जाकर पैसा निकाल सकता है. इसमें चेक के पीछे साइन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह खुले पैसे की तरह काम करता है.

ऑर्डर चेक (Order Cheque)

इस तरह के चेक में भुगतान केवल उसी व्यक्ति को किया जाता है, जिसका नाम चेक पर साफ-साफ लिखा होता है. बैंक किसी और को पैसा नहीं देता है.

कब करना है चेक के पीछे साइन?

अगर आप किसी ऑर्डर चेक को आगे किसी और को देना चाहते हैं, तो उसके पीछे साइन करना जरूरी होता है. इस प्रक्रिया को इंडोर्समेंट (Endorsement) कहा जाता है.

उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी व्यक्ति को ऑर्डर चेक दिया और वह उस चेक को किसी और को देना चाहता है, तो इसके लिए चेक के पीछे आपका साइन होना आवश्यक है. लेकिन अगर आप खुद बैंक जाकर पैसा निकाल रहे हैं, तो पीछे साइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है.

बेयरर चेक पर गलती न करें

सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं, जब वे बेयरर चेक के पीछे साइन कर देते हैं. ऐसा करने से खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस चेक को बैंक ले जाकर आसानी से पैसा निकाल सकता है. इसका मतलब है, कि आपके पैसों पर किसी और का हक हो सकता है और आप नुकसान झेल सकते हैं.

आरबीआई का नियम

आरबीआई का नियम साफ कहता है, कि चेक के पीछे साइन सिर्फ तभी करें, जब आप उसे किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हों. अगर आप खुद बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो केवल सामने निर्धारित जगह पर ही साइन करें. ध्यान रखें कि गलती से पीछे साइन न करें, क्योंकि अगर चेक गलत हाथों में चला गया तो आपको सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

सावधानी ही बचाव है

चेक का इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी सावधानियां हमेशा याद रखनी चाहिए.

सबसे पहले, चेक पर सही व्यक्ति का नाम साफ और स्पष्ट लिखें.

बेयरर चेक का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें और इसे हमेशा सुरक्षित जगह पर रखें.

अगर चेक कहीं खो जाए, तो बिना देर किए तुरंत बैंक को सूचित करें.

सबसे अहम बात यह है, कि अनजाने में कभी भी चेक के पीछे साइन न करें.

याद रखें, चेक पर सही जगह और सही समय पर किया गया साइन आपकी मेहनत की कमाई को पूरी तरह सुरक्षित रख सकता है. अक्सर देखा गया है, कि करीब 90% लोग इस छोटे से नियम को नहीं जानते और बाद में बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं.

इसलिए अगली बार जब भी चेक का इस्तेमाल करें, तो इस बात पर खास ध्यान दें कि साइन कहां करना है और कहां नहीं. यही छोटी-सी सावधानी आपके पैसों को सुरक्षित रखेगी और आपको निश्चिंत होकर लेन-देन करने की सुविधा देगी.