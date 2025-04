Ramban Landslide: भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे बंद होने पर दूल्हा अपनी बारात लेकर पैदल ही विवाह स्थल के लिए निकला, देखें वीडियो

रामबन भूस्खलन: एक दूल्हा, बारात के साथ अपनी शादी स्थल तक पैदल यात्रा करता हुआ दिखा क्योंकि भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है. वीडियो में देखा जा सकता है दूल्हे को और साथ में कुछ बारातियों के साथ पैदल चलते हुए देखा जा सकता है. रामबन में भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण एक दूल्हे और उसकी बारात को विवाह स्थल तक पहुँचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ी. नाशरी और बनिहाल के बीच कई स्थानों पर राजमार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे सैकड़ों यात्री फंस गए. विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि यह राजमार्ग कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र ऑल-वेदर रोड था. सीमा सड़क संगठन सहित अधिकारी सड़क को साफ करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इसे बहाल करने में कई दिन लग सकते हैं. यह भी पढ़ें: School Holiday Today: जम्मू-कश्मीर के रामबन में बादल फटने और भूस्खलन से मची तबाही, जिले में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के रामबन में भारी ओलावृष्टि के कारण हुए भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. कई लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी व्यावसायिक संपत्ति और घर खो दिए हैं. भूस्खलन के कारण तीन लोगों के घर ढह जाने से उनकी मौत हो गई.

#WATCH | Ramban Landslide | A groom, with the wedding procession, travels on foot to reach his wedding as the Jammu-Srinagar National Highway is closed due to landslides. pic.twitter.com/7TrhTKTfH4

— ANI (@ANI) April 21, 2025