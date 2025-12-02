Kanpur: कानपुर रेलवे स्टेशन पर निकला अजगर, यात्रियों में मची अफरा तफरी, ट्रैक से कर्मचारी ने किया रेस्क्यू: VIDEO

Kanpur News: कानपुर (Kanpur) के रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक छोटा अजगर (Python) यात्रियों ने देखा. अजगर रेलवे ट्रैक पर था और प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रेन नहीं थी. जिसके कारण कर्मचारियों ने समझदारी का परिचय देते हुए रेलवे ट्रैक से इस अजगर को रेस्क्यू किया.अजगर को देखकर कई यात्री डर के कारण प्लेटफॉर्म किनारे चले गए. कुछ लोगों ने मोबाइल पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया. थोड़ी ही देर में भीड़ बढ़ने लगी, जिससे स्थिति को संभालना रेलवे कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया.
इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @NiwanTimesInd नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Video: जबलपुर से मुंबई आ रही गरीब रथ एक्सप्रेस में निकला कोबरा सांप, यात्री डर के मारे बेहाल, वीडियो आया सामने
प्लेटफॉर्म पर निकला छोटा अजगर
कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर निकला सांप
प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर रेलवे ट्रैक पर दिखा सांप
यात्रियों में अफरा-तफरी, तुरंत दी गई सूचना
GRP-RPF टीम मौके पर पहुंची
रेलवे कर्मचारियों ने बहादुरी से सांप को पकड़ा
सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया#KanpurCentral #SnakeRescue @UpforestUp pic.twitter.com/iiNwaxKJe9
— NiwanTimes (@NiwanTimesInd) December 2, 2025
रेलवे कर्मचारियों ने दिखाई समझदारी
सौभाग्य से उस समय प्लेटफॉर्म (Platform) पर कोई ट्रेन खड़ी नहीं थी. मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रैक को खाली कराया और बिना किसी डर के अजगर को सावधानीपूर्वक पकड़ने की कोशिश शुरू की. कर्मचारियों ने रस्सी और लकड़ी की मदद से सांप को सुरक्षित दिशा में मोड़ते हुए काबू पाया.
सुरक्षित रेस्क्यू और राहत
कर्मचारियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अजगर को ट्रैक से उठाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा. रेस्क्यू (Rescue) पूरा होने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली. रेलवे प्रशासन ने भी कर्मचारियों की तत्परता और साहस की सराहना की.