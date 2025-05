Pune Sinhagad Fort: पुणे में भारी बारिश के चलते 29 मई को सिंहगढ़ किला बंद रहेगा, आपदा प्रबंधन निरीक्षण हेतु लिया फैसला

Representational Image | PTI

Pune Sinhagad Fort to Closed on May 29: पुणे शहर और आसपास के घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने भूस्खलन की आशंका जताई है. वहीं भारत मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक पुणे शहर में बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है. इसी के मद्देनज़र प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए 29 मई को सिंहगढ़ किले को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है.

वन विभाग ने जारी किया सूचना

वन विभाग की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि यह बंदी सरकारी आपदा प्रबंधन निरीक्षण के अंतर्गत की जा रही है, ताकि मानसून के दौरान किले पर संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जा सके. यह भी पढ़े: Pune Heavy Rains: महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश के बीच कुछ इलाकों में जलभराव, देखें वीडियो

प्रवेश पर रोक:



अधिकारियों ने बताया कि छुट्टियों और बारिश के मौसम के कारण ट्रेकिंग और पर्यटन गतिविधियों में इज़ाफ़ा हुआ है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कल्याण दरवाजा, आतकरवाड़ी, और अन्य सभी रास्तों से किले में प्रवेश पर सख्त रोक लगाई गई है.

जनता से अपील:



प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे सुरक्षा उपायों में सहयोग करें, प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें, और किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाएं