Pune News: पुणे के शिवाजीनगर कोर्ट में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने चौथी मंजिल से कूदकर दी जान, 27 साल पुराने केस से था परेशान

Representational Image | Pixabay

Pune News: पुणे के शिवाजीनगर जिला एवं सत्र न्यायालय की इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान वडकी निवासी नामदेव जाधव के रूप में हुई है. यह घटना बुधवार सुबह की है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, जाधव ने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने 1998 से लंबित एक सिविल केस का जिक्र किया.

प्रारंभिक जांच में मानसिक तनाव की बातें

सूत्रों के अनुसार नोट में बुजुर्ग ने लंबे समय से न्याय न मिलने के कारण अपनी गहरी निराशा और मानसिक तनाव का उल्लेख किया है. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दशकों तक चली इस कानूनी लड़ाई के कारण पैदा हुई मानसिक तनाव ने बुजुर्ग को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और कोर्ट के अधिकारी मौके पर पहुंचे. मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ससून जनरल अस्पताल भेज दिया गया है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सुसाइड नोट में उल्लिखित केस के विवरण की जांच की जा रही है. पुलिस जाधव के परिवार इसे बारे में सूचित कर मामले की जांच पड़ताल में जूट गई हैं.