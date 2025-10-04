PM Modi Mumbai Visit: प्रधानमंत्री मोदी का 8-9 अक्टूबर को मुंबई दौरा, नवी मुंबई एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन 3 और युवा कौशल कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

PM Modi Mumbai Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 8 और 9 अक्टूबर को मुंबई के दौरे पर आएंगे. अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी नवी मुंबई हवाई अड्डे (Navi Mumbai Airport), मेट्रो लाइन 3 (Metro Line 3) और युवा कौशल कार्यक्रम (Youth Skills Program) का उद्घाटन करेंगे. जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर के बुनियादी ढांचे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक उद्घाटन और कार्यक्रम आयोजित करेंगे. महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा (Mangal Prabhat Lodha) के अनुसार, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए), मुंबई मेट्रो लाइन 3 और एक बड़े पैमाने पर कौशल विकास पहल का उद्घाटन मुंबई के लोगों के लिए ‘दिवाली का तोहफा’ होगा.

इंडिया वन से प्रधानमंत्री का आगमन

प्रधानमंत्री मोदी 8 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2:30 बजे दुनिया के सबसे उन्नत वीवीआईपी विमानों में से एक, विशेष रूप से सुसज्जित बोइंग 777 विमान 'इंडिया वन' से एनएमआईए पहुंचेंगे. आगमन पर वे इस बहुप्रतीक्षित हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे.

इसी स्थल से प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज ​​मेट्रो लाइन 3 (Colaba–Bandra–SEEPZ Metro Line 3) का उद्घाटन करेंगे और राज्य के कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग द्वारा आयोजित 75,000 युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे.

9 अक्टूबर को, मोदी अपनी दो दिवसीय यात्रा के समापन से पहले मुंबई में एक प्रमुख फिनटेक कार्यक्रम में भाग लेंगे. राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान में, प्रमुख किसान एवं श्रमिक (पी एंड डब्ल्यू) पार्टी नेता स्वर्गीय डी.बी. पाटिल के नाम पर एनएमआईए का नाम रखने का भी प्रस्ताव रखा है.

मेट्रो लाइन 3: मुंबई का पहला पूर्णत भूमिगत कॉरिडोर

वर्ली-कफ परेड खंड के खुलने से 33.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो एक्वा लाइन पूरी तरह से चालू हो जाएगी. यह मुंबई का पहला पूर्णतः भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर है, जिसे तेज, हरित और अधिक कुशल परिवहन प्रदान करने और शहर भर में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है.

मेट्रो लाइन 3 को चरणों में शुरू किया गया है

आरे-जेवीएलआर से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) खंड का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में किया गया था.

बीकेसी से वर्ली आचार्य अत्रे चौक खंड का संचालन मई 2025 में शुरू हुआ.

दोनों खंडों पर पहले से ही उच्च सवारियां दर्ज की गई हैं, जो विश्वसनीय पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण कनेक्टिविटी की मजबूत मांग को दर्शाता है.

वर्ली-कफ परेड खंड के जुड़ने से, यह कॉरिडोर 6 व्यावसायिक जिलों, 30 कार्यालय केंद्रों, 12 शैक्षणिक संस्थानों, 11 अस्पतालों, 10 परिवहन इंटरचेंजों और 25 सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा.

यह चर्चगेट और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पर उपनगरीय रेल नेटवर्क से भी सीधे जुड़ेगा, जिससे मुंबई की भीड़भाड़ वाली पश्चिमी और मध्य लाइनों पर भार कम होगा.

मुंबई के लिए परिवर्तनकारी कदम

मंत्री लोढ़ा ने कहा कि हवाई अड्डा और मेट्रो लाइन दोनों ही शहर के लिए एक परिवर्तनकारी कदम हैं. उन्होंने कहा ‘ये परियोजनाएं न केवल मुंबई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी, बल्कि कनेक्टिविटी में भी सुधार लाएंगी और हमारे युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा करेंगी.’