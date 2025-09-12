VIDEO: ये कैसी पॉलिटिक्स? योगी सरकार के मंत्री Dinesh Singh ने Rahul Gandhi से की बहस, बेटे ने हंसते हुए मिलाया हाथ

Photo- @madanjournalist & @VaibhavaPandey/X

Dinesh Pratap Singh Son Viral Pic: रायबरेली (Rae Bareilly News) में दिशा की बैठक के दौरान उस समय सियासी माहौल गरमा गया, जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह (Minister Dinesh Pratap Singh) आमने-सामने आ गए. बैठक में चर्चा के दौरान दिनेश सिंह ने सीधे तौर पर तंज कसते हुए कहा, "राहुल जी, अगर आप लोकसभा में अध्यक्ष की बात नहीं सुनते, तो मैं दिशा के अध्यक्ष की बात सुनने के लिए बाध्य नहीं हूं" इस बयान के बाद बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया और नेताओं के बीच कड़वाहट साफ दिखाई देने लगी.

वहीं, बैठक के बाद एक तस्वीर के सोशल मीडिया पर वायरल होने से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई.

राहुल गांधी और राज्य मंत्री दिनेश सिंह के बीच तीखी बहस

UP- कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्य मंत्री दिनेश सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। बैठक में बहस तब गरमाई जब दिनेश सिंह ने कहा, "राहुल जी, आप लोकसभा में अध्यक्ष की बात नहीं मानते, तो मैं दिशा के अध्यक्ष की बात मानने को बाध्य नहीं हूँ।" इस बयान से माहौल और तनावपूर्ण हो गया।

मंत्री के बेटे पीयूष प्रताप सिंह ने राहुल गांधी से मिलाया हाथ

मंत्री के बेटे की फोटो हो रही वायरल

दरअसल, इस तस्वीर में योगी सरकार (Yogi Govt) में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बड़े बेटे और हरचंदपुर ब्लॉक प्रमुख पीयूष प्रताप सिंह (Piyush Pratap Singh) मुस्कुराते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हाथ मिलाते दिख रहे हैं. जबकि पीछे खड़े दिनेश सिंह भी यह नजारा देखते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं.

BJP समर्थकों में असहजता का माहौल

इस तस्वीर को सोशल मीडिया और फेसबुक पर हजारों बार शेयर किया जा चुका है. लोग अपनी राय दे रहे हैं. कोई इसे भाजपा (BJP) की बेचैनी का सबूत मान रहा है, तो कोई इसे राजनीति की दोस्ताना भाषा बता रहा है. रायबरेली के लोगों के बीच यह तस्वीर भी चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है.

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बेटे का राहुल गांधी से हाथ मिलाना भाजपा समर्थकों (BJP Supporters) के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है. इसके साथ ही मंत्री के बेटे का राहुल से इस अंदाज में मिलना लोगों के बीच अलग-अलग सवाल खड़े कर रहा है.

राहुल गांधी से हार चुके हैं दिनेश सिंह!

गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में राहुल गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह को 3.90 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था. इसके बाद भी मंत्री लगातार राहुल और प्रियंका गांधी पर हमला बोल रहे हैं. हाल ही में दिनेश सिंह ने अपने समर्थकों के साथ धरना दिया था और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की थी.