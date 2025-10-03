राहुल गांधी ने विदेश में बजाज की तारीफ कर अडानी-अंबानी पर साधा निशाना, बीजेपी ने किया पलटवार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों कोलंबिया के चार दिन के दौरे पर हैं. वहां उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया. इसके बाद, शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बजाज, हीरो और टीवीएस जैसी भारतीय कंपनियों की जमकर तारीफ की और इशारों-इशारों में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा.

बजाज पल्सर के साथ फोटो, 'क्रोनीज्म' पर तंज

राहुल गांधी ने अपनी एक तस्वीर बजाज पल्सर बाइक के साथ शेयर की. उन्होंने लिखा, "बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में इतना सफल देखकर गर्व होता है. यह दिखाता है कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन (नई सोच) से जीत सकती हैं, क्रोनीज्म से नहीं."

यहां 'क्रोनीज्म' शब्द का इस्तेमाल सरकार पर एक तंज के रूप में देखा जा रहा है. 'क्रोनीज्म' का मतलब होता है अपने दोस्तों या करीबियों का पक्ष लेना. माना जा रहा है कि राहुल का इशारा अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की तरफ था, जिन्हें विपक्ष अक्सर सरकार के करीबी होने का आरोप लगाता है.

'भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है'

कोलंबिया में छात्रों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यहां के लोकतंत्र पर हो रहा हमला है. भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं. इन सभी को अपनी बात रखने और आगे बढ़ने का मौका मिलना जरूरी है, और इसके लिए एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे अच्छी होती है. लेकिन मौजूदा सरकार इसी व्यवस्था पर चोट कर रही है."

उन्होंने भारत की तुलना चीन से करते हुए कहा, "हमारे देश में 16-17 अलग-अलग भाषाएं और कई धर्म हैं. हम चीन की तरह नहीं कर सकते, जो अपने लोगों को दबाता है और एक तानाशाही व्यवस्था चलाता है."

राहुल के बयान पर भड़की बीजेपी

राहुल गांधी के इन बयानों के बाद बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला बोला है. बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "राहुल गांधी एक बार फिर विपक्ष के नेता की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोपेगैंडा के नेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं. वे विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं."

वहीं, बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने "गांधी-वाड्रा परिवार" पर भारत को गरीब बनाए रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी भारत विरोधी हैं. जब वे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत और चार ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो वे जलन और नफरत में आकर भारत की तरक्की और लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं."