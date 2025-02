Elon Musk के DOGE ने भारत की चुनावी फंडिंग पर लगाई रोक, 21 मिलियन डॉलर अटका, BJP ने दी प्रतिक्रिया

एलन मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (Department of Government Efficiency- DOGE) ने हाल ही में सरकारी खर्चों में कटौती के तहत कई देशों की फंडिंग रद्द करने की घोषणा की है. इनमें भारत में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए आवंटित 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग भी शामिल है.

इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी ने इस कदम को भारत की चुनावी प्रक्रिया में "बाहरी हस्तक्षेप" बताया. भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा, “21 मिलियन अमेरिकी डॉलर केवल भारत में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए? यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है. इससे किसे फायदा होगा? सत्तारूढ़ पार्टी को तो बिल्कुल नहीं!”

DOGE अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका ने भारत में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर की योजना और बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए 29 मिलियन डॉलर की पहल को खत्म करने का निर्णय लिया है. एलन मस्क के नेतृत्व में विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की.

US taxpayer dollars were going to be spent on the following items, all which have been cancelled:

- $10M for "Mozambique voluntary medical male circumcision"

- $9.7M for UC Berkeley to develop "a cohort of Cambodian youth with enterprise driven skills"

- $2.3M for "strengthening…

— Department of Government Efficiency (@DOGE) February 15, 2025