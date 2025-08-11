बिहार के बेगुसराय से एक अनोखी विदाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीचर को दुल्हन की तरह विदाई देते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में दुल्हन को ऐसे विदा किया जा रहा है, जैसे एक दुल्हन को विदा किया जाता है. इस वीडियो में संस्कृति और सभ्यता के इस अनोखे मेल को देखा जा सकता है. विदाई के दौरान छात्रों को रोते हुए और टीचर को खुद इमोशनल होते हुए देखा जा सकता है. विदाई का यह इमोशनल वीडियो इंटरनेट पर लोगों को भी भावुक कर रहा है और लोग इस वीडियो पर अलग- अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.' विदाई के दौरान दोनों टीचरों को आभार स्वरूप पारंपरिक वस्त्र, डायरी, माला, कलम और फूलों के गुलदस्ते भेंट दिए गए. यह भी पढ़ें: Bride Farewell From Bulldozer: झांसी में अनोखी विदाई! दर्जनभर बुलडोज़र में बैठे बारातियों ने नाचते गाते हुए दुल्हन को किया विदा (Watch Video)

बिहार के बेगूसराय में मध्य विद्यालय में टीचर को दी गई दुल्हन की तरह विदाई

Watch: Teachers Get Unique Bride-Like Farewell In Bihar pic.twitter.com/jNCoAi1v1r — Mansi Jagani (@j_mansi) August 7, 2025

