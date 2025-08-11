गडकरी के 3.5 लाख वोट कटने वाले बयान पर फिर मचा बवाल, चुनाव आयोग पर उठे सवाल
Credit-(Instagram,Gadkari Nitin)

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग (ECI) और बीजेपी के बीच कथित मिलीभगत का बड़ा आरोप लगाकर 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस वायरल वीडियो में पत्रकार राजदीप सरदेसाई नितिन गडकरी से पूछते हैं कि क्या उनके वोट बैंक को कमजोर करने और उन्हें हराने के लिए कोई साजिश हुई थी.

इस सवाल पर गडकरी जवाब देते हैं, "सच तो यह है कि 3.5 लाख वोट कट गए, यहां तक कि मेरे परिवार के लोगों के भी नाम हटा दिए गए." हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी को दोष नहीं दे रहे हैं.

नितिन गडकरी बीजेपी के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे हैं. उन्हें देश के सड़क ढांचे में बड़े बदलाव लाने के लिए जाना जाता है. उनके इस बयान ने लोगों का ध्यान खींचा है, खासकर इसलिए क्योंकि यह मुद्दा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पुराना Video

राहुल गांधी के आरोप और नई बहस

राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की वेबसाइट से मिले मूल आंकड़ों का हवाला देते हुए कई विसंगतियों का आरोप लगाया. उनका कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और इसका फायदा बीजेपी को मिला. इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है.