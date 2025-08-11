Virar Shocker: मुंबई से सटे विरार में 17 वर्षीय नाबालिक से घिनौनी हरकत, तांत्रिक बताकर दो लोगों ने भूत-प्रेत उतारने के बहाने किया दुष्कर्म; गिरफ्तार

Representational Image

Virar Shocker: मुंबई से सटे विरार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 17 वर्षीय किशोरी के साथ दो आरोपियों ने भूत-प्रेत उतारने के नाम पर कई बार दुष्कर्म किया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों को लेकर पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह कुछ महीने पहले विरार के एक मंदिर में 22 वर्षीय तांत्रिक जिसका नाम प्रेम पाटिल था. उससे उसकी मुलाकात हुई. प्रेम ने दावा किया कि वह जादू-टोना भगाता है. उसने किशोरी के बारे में बताया कि उस पर बुरी आत्मा सवार है. उसने कहा कि उसे ठीक करने के लिए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा.

लॉज में दोनों ने किया दुष्कर्म

पीड़िता द्वारा पुलिस को दी शिकायत के अनुसार 30 जुलाई को प्रेम पाटिल और उसका साथी करण पाटिल ने पीड़िता को विरार के राजोडी बीच के पास एक लॉज में ले गए, जहां उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ दोनों ने कई बार दुष्कर्म किया. इस बात को बाद में पीड़िता ने अपने दोस्त को बताई, जिसने पुलिस में शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया. जिसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ शिकायत की. यह भी पढ़े: Mumbai Rape Case: मुंबई के आरे कॉलोनी में चलती ऑटो रिक्शा में 20 वर्षीय महिला से रेप, आरोपी ड्राइवर UP से गिरफ्तार

दोनों के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज

पीड़िता की शिकायत के बाद विरार पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (POCSO) और महाराष्ट्र मानव बलिदान, अमानवीय आचरण, अघोरी प्रथाओं तथा काला जादू निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. जांच अधिकारियों के अनुसार फिलहाल मामले में आगे की जांच चल रही है.