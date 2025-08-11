Delhi Cylinder Blast: दिल्ली में हादसा! द्वारका मेट्रो स्टेशन के बाहर खाने के ठेले पर सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, घटना का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@Khushi75758998)

Delhi Cylinder Blast: दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के बाहर एक खाने के ठेले पर रखा सिलेंडर अचानक ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट का आवाज इतना तेज था की आसपास खड़े लोग भी दहल गए. इसके बाद आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी, गनीमत है की इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.घटना के वक्त ठेले पर आग लगी हुई थी और सिलेंडर गरम हो रहा था. कुछ ही पलों में जोरदार धमाका हुआ और आग का बड़ा गोला बन गया. उस समय सड़क पर खड़े लोग और गुजरते वाहन इस नजारे के गवाह बने. कई लोगों ने यह पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Delhi LPG Cylinder Blast: दिल्ली के कृष्ण विहार में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घर का आधा हिस्सा गिरा, एक महिला की मौत, एक अन्य जख्मी (Watch Video)

सिलेंडर हुआ ब्लास्ट

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है.वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला कार से घटना को रिकॉर्ड कर रही है और कह रही है कि 'आग ठेले में लगी है.कुछ सेकंड बाद ही तेज धमाके के साथ लपटें ऊपर उठती हैं. वीडियो में लोग वाहनों को साइड से निकालने का इशारा करते भी दिखाई देते हैं.

हादसे की जांच जारी

स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने का कारण सिलेंडर में गैस का रिसाव हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही की जाएगी.