Virat Kohli New Milestone: पहले वनडे मुकाबले विराट कोहली ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए सबसे तेज 28 हजार रन

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team 1st ODI Match Scorecard Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के बीसीए स्टेडियम (BCA Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman GIll) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर रन बनाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 301 रन बनाने हैं.

विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28 हजार रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. कोहली न्यूजीलैंड के विरुद्ध सीरीज की शुरुआत से पहले इस मुकाम को हासिल करने से महज 25 रन से दूर थे. कोहली ने रविवार को अपनी 623वीं पारी में यह कारनामा किया.

विराट कोहली ने इस मामले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 644 पारियों में 28 हजार रन पूरे किए थे. अपना 309वां वनडे खेलते हुए कोहली ने 13वें ओवर की पांचवीं गेंद पर आदित्य अशोक के खिलाफ चौका लगाकर 28 हजार रन के आंकड़े को पार किया. इसी के साथ कोहली श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा को पीछाड़कर सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए.

विराट कोहली इस समय प्रचंड फॉर्म में हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे मैच में 74* रन बनाए थे, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 135, 102 और 65* रन की पारी खेली. कोहली ने दिसंबर में विजय हजारे ट्रॉफी में 131 और 77 रन बनाकर साल 2025 का शानदार अंत किया था.

बीसीए स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए. मेहमान टीम को डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 21.4 ओवर में 117 रन की साझेदारी की. निकोल्स 69 गेंदों में 8 चौकों के साथ 62 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कॉनवे ने 67 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों के साथ 56 रन की पारी खेली.

डेरिल मिचेल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. उन्होंने छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 239 के स्कोर तक पहुंचाया. मिचेल 71 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 84 रन बनाकर आउट हुए, जबकि क्रिस्चियन क्लार्क ने 24 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी टीम से मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, कुलदीप यादव ने 1 विकेट निकाला.