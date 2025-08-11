Shushrusha Hospital Fire Video: मुंबई से सटे नेरुल के शुश्रूषा अस्पताल में लगी भीषण आग, मरीजों को सुरक्षित निकाला गया; देखें VIDEO

(Photo Credits IANS)

Shushrusha Hospital Fire Video: मुंबई से सटे नवी मुंबई के नेरुल में स्थित शुश्रूषा अस्पताल में भयंकर आग लग गई. यह अस्पताल नेरुल वेस्ट के सेक्टर 6, फेज़ III, पाम बीच रोड, प्लॉट नंबर 22/A पर स्थित है. आग लगने के बाद अस्पताल के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.वायरल वीडियो में अस्पताल की खिड़कियों के टूटे हुए कांच दिखाई दे रहे हैं.अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई.

अस्पताल से मरीजों को सुरक्षित निकाला गया

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीजों को सुरक्षित तरीके से अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा है ताकि उन्हें बचाया जा सके. मरीजों को जब अस्पताल से निकाला जा रहा था. वे काफी डरे सहमे हुए थे. लेकिन वे अपने लिए बड़ी राहत महसूस कर रहे थे कि वे आग की चपेट में नहीं आये. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Fire: नवी मुंबई के ठाकुर पाड़ा इलाके में स्क्रैप यूनिट्स में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर ख़ाक! कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

नेरुल के शुश्रूषा अस्पताल में लगी भीषण आग

Mumbai, Maharashtra: A fire breaks out on the third floor of Sushrusha Hospital in Nerul, Navi Mumbai, affecting several patients. Fire brigade teams arrive promptly and work to control the blaze. Patients are being evacuated quickly and transferred pic.twitter.com/CdGYKhbAfi — IANS (@ians_india) August 11, 2025

आग एक्स-रे रूम में लगी थी

प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आग एक्स-रे रूम में लगी थी. ओपीडी के मरीजों को तुरंत बाहर निकाला गया.आईसीयू में भर्ती 21 मरीजों को नवी मुंबई नगर निगम के अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है.

दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद

फिलहाल मौके पर दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस मौजूद हैं. अभी भी मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं.