FACT CHECK: 'मैं अपनी निजी जानकारी...': फेसबुक पर 'नो परमिशन' वाला पोस्ट क्यों लिख रहे हैं लोग? जानें क्या है इसकी सच्चाई

Facebook No Permission Post Fact Check: सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई ट्रेंड चल पड़ता है और लोग बिना सोचे-समझे उसमें शामिल हो जाते हैं. पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पर एक खास तरह का पोस्ट हर किसी की टाइमलाइन पर दिख रहा है. इस पोस्ट में लोग लिख रहे हैं कि वे अपनी निजी जानकारी और तस्वीरों के इस्तेमाल की अनुमति फेसबुक या मेटा को नहीं देते. साथ ही दावा किया जा रहा है कि कल से फेसबुक के नए नियम लागू हो जाएंगे, जिनके तहत आपकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा सकता है. पोस्ट में यह भी लिखा है कि अगर आपने यह संदेश कॉपी-पेस्ट करके अपनी टाइमलाइन पर नहीं डाला तो माना जाएगा कि आपने फेसबुक को अपनी जानकारी इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है.

कुछ यूजर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि टीवी पर भी इस बारे में खबर आ चुकी है और रात 9:20 बजे इस पर आधिकारिक मुहर लगी है.

फेसबुक पर फर्जी ट्रेंड हो रहा वायरल

फेसबुक पर वायरल गोपनीयता संदेश फर्जी

क्या ऐसा करने से डेटा लीक नहीं होगा?

अब सवाल उठता है कि क्या वाकई फेसबुक ने ऐसे कोई नए नियम बनाए हैं? जवाब है — नहीं. यह पूरी तरह से अफवाह है. फेसबुक या मेटा ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है. असल में, इस तरह के संदेश पहले भी कई बार वायरल हो चुके हैं. 2024 में भी बिल्कुल इसी तरह का पोस्ट हजारों लोगों ने शेयर किया था. तब भी इसकी कोई सच्चाई नहीं थी और अब भी नहीं है.

पोस्ट को कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होगा

इस पोस्ट को कॉपी करके डालने का कोई मतलब नहीं है. वजह साफ है — जब आपने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया था, तभी आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार किया था. इन शर्तों में साफ लिखा है कि आपका कंटेंट प्लेटफॉर्म पर कैसे इस्तेमाल हो सकता है. यानी आप चाहे "नो परमिशन" वाला पोस्ट डालें या ना डालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

सेटिंग में प्राइवेसी विकल्प बदलने का है ऑप्शन

यह भी समझ लें कि सोशल मीडिया पर डाला गया कोई भी पब्लिक पोस्ट या फोटो, प्लेटफॉर्म की पॉलिसी के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है. कंपनियां इस डेटा का विश्लेषण करती हैं, विज्ञापन दिखाने के लिए इस्तेमाल करती हैं और यह सब यूजर की सहमति (जो आपने अकाउंट बनाते समय दी थी) के तहत होता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप सेटिंग में जाकर प्राइवेसी विकल्प से इसे चेंज भी कर सकते हैं.

भ्रामक पोस्ट बिना तथ्य जांचे शेयर करने से बचें

इसलिए, बिना तथ्य जांचे ऐसे पोस्ट शेयर करने से बचें. यह न तो आपकी प्राइवेसी बचाएगा और न ही फेसबुक के नियम बदल देगा. उल्टा, इससे आपकी प्रोफाइल देखकर लोग समझ जाएंगे कि आपने बिना सोचे-समझे वायरल ट्रेंड को फॉलो किया है.