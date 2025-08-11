How To Watch Maharaja Trophy KSCA T20 2025 Live Streaming: भारत में किस चैनल पर उपलब्ध होगा महाराजा ट्रॉफी टी20 का लाइव प्रसारण? जानिए कैसे देखें KSCA लीग क्रिकेट मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन?

Maharaja Trophy T20 2025(Photo Credit:X@maharaja_t20)

On Which Channel Maharaja Trophy T20 2025 Will be Telecast Live in India? एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 के समापन के साथ ही फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है, जहां कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) द्वारा आयोजित महाराजा ट्रॉफी टी20 2025 का चौथा सीजन 11 अगस्त से 28 अगस्त तक खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट पूरी तरह बंद दरवाज़ों के पीछे (क्लोज़्ड-डोर इवेंट) आयोजित होगा, जिसमें कुल 34 मुकाबले खेले जाएंगे और सभी मैच डबल-हेडर होंगे. सभी मुकाबलों का आयोजन मैसूर के श्रीकांतदत्ता नरसिम्हराजा वाडियार क्रिकेट स्टेडियम में होगा. गत विजेता मैसूर वॉरियर्स इस बार अपने खिताब का बचाव करेंगे, जिन्होंने पिछले साल फाइनल में बेंगलुरु ब्लास्टर्स को 45 रनों से हराकर ट्रॉफी जीती थी. यह भी पढ़ें: महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 में क्षेत्रीय खिलाड़ी लगाएंगे तड़का, यहां जानिए टीमों का स्क्वाड, लाइव स्ट्रीमिंग और टूर्नामेंट का फुल शेड्यूल

महाराजा ट्रॉफी टी20 2025 में छह टीमें गुलबर्गा मिस्टिक्स, बेंगलुरु ब्लास्टर्स, हुबली टाइगर्स, शिवमोग्गा लायंस, मैसूर वॉरियर्स, और मैंगलोर ड्रैगन्स हिस्सा ले रही हैं. इस बार कई अंतरराष्ट्रीय और अनुभवी सितारे जैसे करुण नायर, मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल, वैशाक वी और श्रेयस गोपाल मैदान में नजर आएंगे, जो इस लीग को और रोमांचक बनाएंगे. पहले मैच की शुरुआत दोपहर 3:15 बजे होगी, जबकि दिन का दूसरा मुकाबला शाम 7:15 बजे से खेला जाएगा. टूर्नामेंट का यह सीजन न केवल घरेलू क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह लेकर आएगा बल्कि दर्शकों को उभरती प्रतिभाओं और स्टार खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने का मौका भी देगा.