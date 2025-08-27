Cricket Match Schedule For Today: 27 अगस्त को इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महामुकाबला, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स
क्रिकेट मैच कार्यक्रम

International Cricket Match Schedule For Today: 27 अगस्त 2025 क्रिकेट फैन्स के लिए बेहद रोमांचक रहने वाला है क्योंकि इस दिन अलग-अलग टूर्नामेंट्स और लीग में कई बड़े मुकाबले खेले जाएंगे. दिन की शुरुआत कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 के सेंट लूसिया किंग्स और गुयाना अमेज़न वारियर्स के बीच 13वें मैच से होगी, जो सुबह 4:30 बजे डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस इसलेट, सेंट लूसिया में खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट की बात करें तो दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में दो मुकाबले होंगे. पहला मैच दोपहर 2:00 बजे पुरानी दिल्ली 6 और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच शाम 7:00 बजे ईस्ट दिल्ली राइडर्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स आमने-सामने होंगे. एशिया कप से पहले नीदरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बांग्लादेश की बड़ी परीक्षा! जानिए स्क्वाड, स्ट्रीमिंग और टाइम टेबल के साथ पूरा शेड्यूल

केरला क्रिकेट लीग 2025 में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम पर दो मुकाबले होंगे. पहला मैच दोपहर 2:30 बजे कैलिकट ग्लोबस्टार्स और कोची ब्लू टाइगर्स के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच शाम 6:45 बजे अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स और थ्रिस्सुर टाइटन्स आमने-सामने होंगे. उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ पर भी दो रोमांचक मुकाबले होंगे. दोपहर 3:00 बजे लखनऊ फाल्कन्स और मेरठ मैवरिक्स भिड़ेंगे, जबकि शाम 7:30 बजे गौर गोरखपुर लायंस और नोएडा किंग्स आमने-सामने होंगे.

ICC महिला T20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफ़ायर डिवीजन 1, 2025 में नीदरलैंड महिला और जर्मनी महिला के बीच 11वां मैच दोपहर 2:30 बजे हज़ेलारवेज़, रॉटरडैम में खेला जाएगा, जबकि इटली महिला और आयरलैंड महिला का 12वां मुकाबला शाम 7:15 बजे होगा. कर्नाटक की महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025 में मैसूर के श्रीकांतदत्त नरसिंह राज वाडेयर ग्राउंड पर दो मुकाबले होंगे. पहला मैच दोपहर 7:15 बजे मैंगलोर ड्रैगन्स और हुबली टाइगर्स के बीच खेला जाएगा.

इंग्लैंड में डोमेस्टिक वन-डे कप 2025 में दोपहर 3:30 बजे मिडलसेक्स और केंट की टीमें आमने-सामने होंगी. दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में शाम 7:00 बजे अरुण जेटली स्टेडियम पर ईस्ट दिल्ली राइडर्स और पुरानी दिल्ली 6 का मुकाबला होगा. द हंड्रेड प्रतियोगिता में महिला वर्ग का मुकाबला शाम 7:30 बजे ट्रेंट रॉकेट्स विमेन और बर्मिंघम फीनिक्स विमेन के बीच होगा, जबकि पुरुष वर्ग का मुकाबला रात 11:00 बजे ट्रेंट रॉकेट्स और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच खेला जाएगा. ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू 2023-27 में कनाडा और नामीबिया के बीच 80वां मैच रात 8:30 बजे मेपल लीफ नॉर्थ-वेस्ट ग्राउंड, किंग सिटी में खेला जाएगा.

27 अगस्त 2025 (बुधवार) की क्रिकेट शेड्यूल 

टूर्नामेंट मैच स्थान समय (IST) लाइव स्ट्रीमिंग / टेलीकास्ट
कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 सेंट लूसिया किंग्स बनाम गुयाना अमेज़न वारियर्स, 13वां मैच डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस इसलेट, सेंट लूसिया 4:30 AM Fancode / स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क
दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 पुरानी दिल्ली 6 बनाम साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़, 38वां मैच अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली 2:00 PM Fancode / सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स, 39वां मैच अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली 7:00 PM Fancode / सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
केरला क्रिकेट लीग 2025 कैलिकट ग्लोबस्टार्स बनाम कोची ब्लू टाइगर्स, 13वां मैच ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम 2:30 PM Fancode / सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
केरला क्रिकेट लीग 2025 अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स बनाम थ्रिस्सुर टाइटन्स, 14वां मैच ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम 6:45 PM Fancode / सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
ICC महिला T20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफ़ायर डिवीजन 1, 2025 जर्मनी महिला बनाम नीदरलैंड महिला, 11वां मैच हज़ेलारवेज़, रॉटरडैम 2:30 PM ICC आधिकारिक वेबसाइट / Fancode
ICC महिला T20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफ़ायर डिवीजन 1, 2025 इटली महिला बनाम आयरलैंड महिला, 12वां मैच हज़ेलारवेज़, रॉटरडैम 7:15 PM ICC आधिकारिक वेबसाइट / Fancode
उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 लखनऊ फाल्कन्स बनाम मेरठ मैवरिक्स, 20वां मैच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ 3:00 PM Fancode / सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 गौर गोरखपुर लायंस बनाम नोएडा किंग्स, 21वां मैच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ 7:30 PM Fancode / सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
ICC CWC चैलेंज लीग A, 2024-26 पापुआ न्यू गिनी बनाम केन्या, 23वां मैच ग्रेनविल, सेंट सेवियर 3:30 PM ICC आधिकारिक वेबसाइट / Fancode
ICC CWC चैलेंज लीग A, 2024-26 क़तर बनाम डेनमार्क, 24वां मैच फार्मर्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड, सेंट मार्टिन 3:30 PM ICC आधिकारिक वेबसाइट / Fancode
महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025 मंगलोर ड्रैगन्स बनाम बेंगलुरु ब्लास्टर्स, क्वालिफ़ायर 2 श्रीकांतदत्त नरसिंह राज वाडेयर ग्राउंड, मैसूर 7:15 PM Fancode / सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता 2025 ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला, 31वां मैच ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगहम 7:30 PM BBC स्पोर्ट / Fancode
ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू 2023-27 कनाडा बनाम नामीबिया, 80वां मैच मेपल लीफ नॉर्थ-वेस्ट ग्राउंड, किंग सिटी 8:30 PM ICC आधिकारिक वेबसाइट / Fancode
द हंड्रेड पुरुष प्रतियोगिता 2025 ट्रेंट रॉकेट्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स, 31वां मैच ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगहम 11:00 PM BBC स्पोर्ट / Fancode

नोट: प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी संबंधित अधिकार धारकों या प्लेटफॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बदल सकती है. अगर आप किसी विशेष मैच के स्कोर अपडेट या हाइलाइट्स के लिए लेटेस्टली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. दर्शक FanCode, JioHotstar, Sony LIV, या संबंधित ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. कुछ स्ट्रीमिंग के लिए पास या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.