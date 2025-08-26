NED vs BAN T20I Series 2025 Schedule: एशिया कप से पहले नीदरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बांग्लादेश की बड़ी परीक्षा! जानिए स्क्वाड, स्ट्रीमिंग और टाइम टेबल के साथ पूरा शेड्यूल

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड(Photo Credits: X/Twitter)

Netherlands National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Schedule: नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 26 अगस्त से 3 सितंबर, 2025 तक बांग्लादेश के दौरे पर होगी, जो बांग्लादेश की मिट्टी पर उनकी पहली द्विपक्षीय सीरीज होगी. इस दौरे में तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला शामिल है जो दोनों टीमों के लिए आगामी बड़े टूर्नामेंटों से पहले महत्वपूर्ण तैयारी का मौका है. नीदरलैंड की टीम 26 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी और 27 से 29 अगस्त तक शिलेट में तीन दिन तक अभ्यास करेगी. सभी तीन टी20 मैच शिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, जो अपने उत्साही दर्शकों के लिए जाना जाता है.

यह श्रृंखला बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए एशिया कप की अंतिम तैयारियों का हिस्सा है जो 9 सितंबर से शुरू हो रहा है. वहीं नीदरलैंड के लिए यह अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने और अपने खेल को निखारने का सुनहरा अवसर है. गौरतलब है कि नीदरलैंड ने आखिरी बार 2014 में ICC T20 विश्व कप में बांग्लादेश का दौरा किया था, लेकिन वहां द्विपक्षीय श्रृंखला खेलने का यह पहला मौका होगा.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड टी20आई सीरीज का शेड्यूल

तारीख मैच विवरण स्थान भारतीय समयानुसार (IST) 30 अगस्त, शनिवार बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स, 1ला T20I सिलेहेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सिलेहेट शाम 5:30 बजे 01 सितंबर, सोमवार बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स, 2रा T20I सिलेहेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सिलेहेट शाम 5:30 बजे 03 सितंबर, बुधवार बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स, 3रा T20I सिलेहेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सिलेहेट शाम 5:30 बजे

इतिहास में बांग्लादेश ने पांच में से चार टी20आई मुकाबले जीतकर नीदरलैंड से बढ़त बनाई है, जिनमें से एक हालिया जीत 2024 के ICC मेन्स टी20 विश्व कप में भी शामिल है. आगामी मैच दोनों टीमों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट और रोमांचकारी मुकाबले का वादा करते हैं. बीते एक दशक में यूरोपीय टीम का स्तर काफी बढ़ा है, जबकि बांग्लादेश घरेलू मैदान पर बहुत मजबूत है. बांग्लादेश इस श्रृंखला को एशिया कप के लिए एक तैयारियों की मंच के रूप में खेलेगा, जहाँ वे श्रीलंका, अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के साथ ग्रुप में हैं. नीदरलैंड ने हाल ही में 2026 टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है, साथ ही इटली भी है..

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड टी20आई सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग

अगर भारत में रहने वाले क्रिकेट प्रशंसकों की बात करें तो अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर अनुमान है कि बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड टी20आई सीरीज भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट के माध्यम से लाइव प्रसारित होगी.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड टी20आई सीरीज का स्क्वाड

नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), नोआ क्रोज, मैक्स ओ डॉव, विक्रमजीत सिंह, तेजा निदामनुरु, सिकंदर जुल्फिकार, सेड्रिक डी लांगे, काइल क्लेन, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन, शारिज अहमद, बेन फ्लेचर, डेनियल डोरम, सेबेस्टियन ब्राट, टिम प्रिंगल

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लिटन दास (कप्तान), तंज़ीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन