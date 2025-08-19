Asia Cup 2025 All Squads: एशिया कप के लिए भारत, पाकिस्तान समेत इन टीमों का ऐलान, यहां देखें टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों की फुल स्क्वाड

एशिया कप 2025(Photo Credits: X/ Twitter)

Asia Cup 2025 Full Schedule: एशिया कप का 17वां संस्करण सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था. बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का संस्करण टी20 फॉर्मेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बीच, एशिया कप के लिए भारत, पाकिस्तान समेत इन टीमों का ऐलान कर दिया हैं, टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों की फुल स्क्वाड नीचे दी गई हैं. एशिया कप में 14 सितंबर को होगा भारत-पाक महामुकबाला, यहां देखें स्ट्रीमिंग, टाइम टेबल, वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल

इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. सभी आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी, जहां चार टीमों के बीच मुकाबले होंगे. इसके बाद टॉप दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी.

यहां देखिए एशिया कप 2025 की टीमों पर एक नजर:

अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टीम की घोषणा अभी बाकी है

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टीम की घोषणा अभी बाकी है

हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टीम की घोषणा अभी बाकी है

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टीम की घोषणा अभी बाकी है

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम।

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टीम की घोषणा अभी बाकी है

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टीम की घोषणा अभी बाकी है.

एशिया कप का 17वां संस्करण रोमांचक क्रिकेट एक्शन से भरपूर रहने वाला है, जहां आठ देश प्रतिष्ठित खिताब के लिए मुकाबला करेंगे. एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा आकर्षण भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला महामुकाबला होगा. वही, इस टूर्नामेंट में कई दिग्गजों की गैर मौजूदगी रहेगी लेकिन युवाओ से भरी सभी टीमें टूर्नामेंट की रोमांचकता को बनाए रखेगी.