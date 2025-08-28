HT vs MD, Maharaja Trophy 2025 Final Live Streaming: हुबली टाइगर्स बनाम मैंगलोर ड्रैगन्स के बीच आज खेला जाएगा खिताबी जंग, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

हुबली टाइगर्स बनाम मैंगलोर ड्रैगन्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Hubli Tigers vs Mangalore Dragons, Maharaja Trophy 2025 Final Live Streaming And Telecast Details: महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2025 (Maharaja Trophy KSCA T20 2025) अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हैं. इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज यानी 28 अगस्त को हुबली टाइगर्स बनाम मैंगलोर ड्रैगन्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैसूर (Mysore) के श्रीकांतदत्त नरसिम्हा राजा वाडेयार मैदान (Srikantadatta Narasimha Raja Wadeyar Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 06:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया हैं. इस टूर्नामेंट में हुबली टाइगर्स की अगुवाई देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) कर रहे हैं. जबकि, मैंगलोर ड्रैगन्स की कमान श्रेयस गोपाल (Shreyas Gopal) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में दोनों टीम जीत के साथ टूर्नामेंट का समापन करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Asia Cup 2026 Key Bowlers To Watch Out: 2025: आगामी एशिया कप में ये गेंदबाज मचा सकते हैं तांडव, लगा देंगे विकेटों का अंबार! घातक गेंदबाजों की लिस्ट में भारतीय भी शामिल

इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन

फिलहाल हुबली टाइगर्स की टीम इस सीजन में 10 मुकाबले खेली हैं. इस दौरान हुबली टाइगर्स की टीम को सात मुकाबलों में जीत मिली हैं. वहीं, तीन मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. पॉइंट्स टेबल में 14 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर हैं. दूसरी ओर, मैंगलोर ड्रैगन्स अब तक इस सीजन में 10 मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान मैंगलोर ड्रैगन्स की टीम को सात मैच में जीत मिली हैं. वहीं, दो मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा हैं. जबकि, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला. मैंगलोर ड्रैगन्स की टीम पॉइंट्स टेबल में 15 अंकों के पहले पायदान पर हैं. आज के मुकाबले 15 की टीम हुबली टाइगर्स के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज करना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (HT vs MD Head-to-Head)

महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 लीग में हुबली टाइगर्स बनाम मैंगलोर ड्रैगन्स के बीच अब तक कुल नौ मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान हुबली टाइगर्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. हुबली टाइगर्स की टीम सात मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, मैंगलोर ड्रैगन्स की टीम को महज दो मैच में जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में मैंगलोर ड्रैगन्स की टीम अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 लीग का फाइनल मुकाबला हुबली टाइगर्स बनाम मैंगलोर ड्रैगन्स के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2025 लीग का फाइनल मुकाबला आज यानी 28 अगस्त को हुबली टाइगर्स बनाम मैंगलोर ड्रैगन्स के बीच मैसूर के श्रीकांतदत्त नरसिम्हा राजा वाडेयार मैदान में भारतीय समयानुसार शाम 06:30 बजे से खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2025 लीग का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें? (Maharaja Trophy KSCA T20 2025 Live Telecast In India)

महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2025 लीग के मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में Star Sports नेटवर्क (Star Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2025 लीग का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें? (Maharaja Trophy KSCA T20 2025 Live Streaming In India)

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2025 लीग के मैच देखना चाहते हैं, तो फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इइसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

हुबली टाइगर्स (HT Likely Playing XI): मैया बाउचियर, डेनिएल व्याट-हॉज, लौरा वोल्वार्ड्ट, सोफी डिवाइन, फ्रेया केम्प, क्लो ट्रायॉन, जॉर्जिया एडम्स (कप्तान), रियाना साउथबी (विकेटकीपर), मैडी विलियर्स, लॉरेन बेल, टिली कॉर्टीन-कोलमैन.

मैंगलोर ड्रैगन्स (MD Likely Playing XI): हेले मैथ्यूज, सोफिया डंकले, टैमी ब्यूमोंट (कप्तान), जॉर्जिया एल्विस, जेस जोनासेन, सारा ब्राइस (विकेटकीपर), एलेक्स ग्रिफिथ्स, जॉर्जिया डेविस, फ्रेया डेविस, शबनिम इस्माइल, केटी लेविक.

