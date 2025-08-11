Jhansi Shocker: बैंक में गारंटर बनने के कारण युवक ने की आत्महत्या, वीडियो बनाकर बताई परेशानी; यूपी के झांसी का मामला

Photo- @priyarajputlive/X & Pixabay

Jhansi Shocker: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बबीना क्षेत्र के गणेशपुरा मोहल्ले में रहने वाले 40 वर्षीय किशोर सिंह ने बैंक में गारंटर बनने के कारण आत्महत्या कर दी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किशोर सिंह ने कुछ लोगों की गाड़ी के लिए बैंक में गारंटी दी थी. लेकिन किश्तें समय पर न चुकने से बैंक वाले उन्हें परेशान करने लगे. कर्जदारों से किश्त जमा कराने की बात कहने पर वे उन्हें धमकी देने लगे. मानसिक तनाव से परेशान होकर किशोर सिंह ने जहर खाकर अपनी जान दे दी. परिजनों का कहना है कि बैंक और कर्जदारों के दबाव से वह काफी तनाव में थे.

सुसाइड से पहले बनाया वीडियो

सुसाइड से पहले किशोर सिंह ने अपने ऊपर हो रही परेशानियों को लेकर तीन मिनट का एक वीडियो भी बनाया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

किशोर सिंह ने अपनी मौत से पहले जो वीडियो बनाया, उसमें बताया कि उसने चंद्रपाल यादव उर्फ गोलू के लिए दो गाड़ियों के गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किए थे. जब गोलू ईएमआई भरने में विफल रहा, तो बैंक के अधिकारी किशोर सिंह के घर आने लगे. इस बीच, किशोर सिंह ने आरोप लगाया कि गोलू ने उसे धमकाया और उसकी बेटी की स्कूल फीस के लिए जमा किए गए पैसे वापस करने से मना कर दिया.

पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग

किशोर के परिवार वालों ने पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई है. उनका कहना है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए. ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों.

पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने इस मामले में पुष्टि की है कि किशोर का वीडियो सामने आया है और उसकी जांच जारी है. उन्होंने बताया कि वीडियो की सामग्री के आधार पर मामले की तहकीकात की जा रही है ताकि घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके.