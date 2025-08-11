AUS vs SA 2025, Darwin Weather & Pitch Report: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टी20 में बरसेंगे रन या होगी बारिश? जानिए डार्विन का मौसम और मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Darwin Weather & Pitch Report: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 अगस्त(मंगलवार) को डार्विन (Darwin) के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:45 PM बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजी चुनी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 178 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. टिम डेविड मैच के हीरो रहे, जिन्होंने 52 गेंदों में 83 रन ठोकते हुए 4 चौके और 8 छक्के लगाए. कैमरून ग्रीन ने भी 13 गेंदों में 35 रनों की तेज पारी खेली. हालांकि ट्रैविस हेड (2 रन) और जोश इंग्लिस (0 रन) जैसे कुछ बल्लेबाज असफल रहे, लेकिन अंत में बेन द्वारशुइस ने 19 गेंदों में 17 रन बनाकर स्कोर को मजबूती दी. दक्षिण अफ्रीका के लिए क्वेना माफाका सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट झटके. पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त, टिम डेविड ने दिखाया अपना जलवा, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड
लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत धीमी रही और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे. रयान रिकल्टन ने 55 गेंदों में 71 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स ने 27 गेंदों में 37 रन जोड़े. लेकिन बाकी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके. बेन द्वारशुइस और जोश हेज़लवुड ने तीन-तीन विकेट झटके और दक्षिण अफ्रीकी टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 161 रन ही बना पाई. इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने सही समय पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी में संतुलित प्रदर्शन करते हुए जीत अपने नाम की.
डार्विन का मौसम(Darwin Weather Report)
ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले के लिए डार्विन का मौसम पूरी तरह क्रिकेट के अनुकूल रहने वाला है. वर्तमान मौसम रिपोर्ट के अनुसार, 12 अगस्त को डार्विन में बारिश की कोई संभावना नहीं है और आसमान साफ रहने की उम्मीद है. तापमान लगभग 17 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जिससे खिलाड़ियों के लिए यह आदर्श स्थिति होगी. हवा भी हल्की रहेगी और किसी तरह की उमस या बारिश से मैच में रुकावट नहीं आएगी. ऐसे में दर्शक बिना किसी चिंता के रोमांचक क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं और मैच पूरे 20 ओवर तक खेले जाने की पूरी संभावना है.
मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट्स(Marrara Cricket Ground Pitch Report)
मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड की पिच की बात करें तो यह बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है. पिच फ्लैट और आउटफील्ड तेज होने के कारण यहां छक्के-चौकों की बारिश देखने को मिल सकती है. शुरूआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हलकी स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, रन गति तेज हो जाती है. स्पिनर को मध्य ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है लेकिन ज्यादा देर तक गेंदबाजों का दबदबा बनना मुश्किल रहता है. ऐसे में इस पिच पर दोनों टीमों के बड़े स्कोर बनाने की उम्मीद है, और क्रिकेट प्रेमी हाई-स्कोरिंग मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.