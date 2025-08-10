AUS vs SA 1st T20I 2025 Scorecard: पहल्रे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त, टिम डेविड ने दिखाया अपना जलवा, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की मुख्य झलकियां

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टिम डेविड ने 52 गेंदों पर 83 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 8 छक्के शामिल थे. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. कैमरून ग्रीन ने भी 13 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 35 रन बनाकर अच्छी शुरुआत दी. कप्तान मिचेल मार्श ने 7 गेंदों में 13 रन बनाए. बाकी बल्लेबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए; ट्रैविस हेड सिर्फ 2 रन पर आउट हुए, जबकि जोश इंग्लिस बिना खाता खोले क्रीज से बाहर हुए. बल्लेबाजी क्रम के अंत में बेन द्वारशुइस ने 19 गेंदों में 17 रन बनाए. टीम ने कुल मिलाकर 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 178 रन बनाए, जिसमें 12 अतिरिक्त रन भी शामिल थे.

दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी में क्वेना माफाका का जलवा

दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्वेना माफाका ने 4 ओवर में मात्र 20 रन देकर 4 विकेट झटके, जो मैच के टर्निंग पॉइंट साबित हुए. कगिसो रबाडा ने भी 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए. सेनुरान मुथुसामी और जॉर्ज लिंडे ने भी एक-एक विकेट लेकर टीम को संभाला.

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी

दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत धीमी रही, लेकिन रयान रिकल्टन ने 55 गेंदों में 71 रन की अच्छी पारी खेलकर टीम को संभाला. ट्रिस्टन स्टब्स ने 27 गेंदों में 37 रन बनाए. हालांकि इस प्रयास के बाद भी टीम 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 161 रन पर सिमट गई. बेन द्वारशुइस ने गेंद के साथ 3 विकेट लिए, जबकि जोश हेज़लवुड ने भी 3 विकेट अपने नाम किए. अंत में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के 178 रनों के लक्ष्य से 17 रन पीछे रह गई.