AUS vs SA 1st T20I 2025 Scorecard: पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 179 रनों का विशाल टारगेट, टीम डेविड ने बल्ले से मचाया कोहराम, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 10 अगस्त(रविवार) को डार्विन (Darwin) के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा हैं. जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पूरे 20 ओवर में 178 रन बनाए, लेकिन उनके 10 विकेट गिर गए. 178 रनों के लक्ष्य का पीछा अभी दक्षिण अफ्रीका को करना बाकी है और दोनों टीमों की जीत की संभावना बराबर है. ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर अपनी नई बैटिंग लाइन-अप के साथ उतरी, लेकिन क्वेना माफाका की धारदार गेंदबाज़ी ने उन्हें बड़ा झटका दिया. पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग: टिम डेविड ने ठोके 83 रन
ऑस्ट्रेलिया के लिए आज सबसे बड़ा आकर्षण रहे टिम डेविड, जिन्होंने 52 गेंदों में 4 चौके और 8 छक्कों की मदद से 83 रन की विस्फोटक पारी खेली. उनके स्ट्राइक रेट ने मैच में रोमांच बनाए रखा. टिम डेविड की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया, वरना टीम की शुरुआत काफी कमजोर रही. कप्तान मिचेल मार्श ने 7 गेंदों में 13 रन बनाकर थोड़ी तेजी दिखाई, लेकिन वह भी जल्दी लौट गए. कैमरून ग्रीन ने 13 गेंदों में 35 रन ठोकते हुए अपना आक्रामक स्वभाव दिखाया, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे. बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके. ट्रैविस हेड (2), जोश इंग्लिस (0), ग्लेन मैक्सवेल (1), मिचेल ओवेन (2) और नैथन एलिस (12) बड़ी पारी नहीं खेल सके. एंडिंग में बेन द्वारशुइस (17) और एलिस ने कुछ रन जोड़कर स्कोर को 175 के पार पहुंचाया। टीम के खाते में 12 एक्स्ट्रा रन भी जुड़े.
अफ्रीकी गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, क्वेना माफाका ने चुराई महफिल
दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे बड़ा इनाम क्वेना माफाका को जाता है. इस युवा गेंदबाज ने 4 ओवर में केवल 20 रन देकर 4 विकेट झटक लिए, जिससे ऑस्ट्रेलिया के मध्यक्रम में खासा उथल-पुथल मच गई. कगिसो रबादा ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि सेनुरन मुथुसामी और जॉर्ज लिंडे को एक-एक सफलता मिली. कोर्बिन बॉश को हालांकि 44 रन पड़े और वह कोई विकेट नहीं ले सके. ऑस्ट्रेलिया के विकेट लगातार गिरते रहे. पहला झटका ट्रैविस हेड (15/1), फिर जोश इंग्लिस (16/2), मिचेल मार्श (30/3), कैमरून ग्रीन (70/4), मिचेल ओवेन (73/5), ग्लेन मैक्सवेल (75/6), बेन द्वारशुइस (134/7), टिम डेविड (164/8), एडम जम्पा (166/9) और आखिर में नैथन एलिस (178/10) आउट हुए.