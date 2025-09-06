अमेरिका नहीं जाएंगे PM मोदी, UN महासभा में अब जयशंकर देंगे भाषण, जानें अचानक क्यों बदला प्लान

PM मोदी UNGA की बैठक में शामिल नहीं होंगे. (Photo : X)

इस साल के अंत में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे. अब उनकी जगह भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे. यह बदलाव संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की नई सूची के बाद सामने आया है.

क्या है पूरा मामला?

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है. इसमें 23 से 29 सितंबर तक एक उच्च-स्तरीय बैठक होगी, जहां दुनियाभर के बड़े नेता अपनी बात रखते हैं. पहले जुलाई में जो सूची जारी हुई थी, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को 26 सितंबर को महासभा को संबोधित करना था. लेकिन अब नई सूची के अनुसार, भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर 27 सितंबर को अपना भाषण देंगे.

हालांकि, यह भी कहा गया है कि वक्ताओं की सूची में आने वाले दिनों में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि यह अंतिम नहीं है.

कौन-कौन दिग्गज नेता होंगे शामिल?

इस बैठक में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं. परंपरा के अनुसार, बैठक की शुरुआत ब्राजील के नेता के भाषण से होगी. इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी बात रखेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे. राष्ट्रपति के तौर पर उनके दूसरे कार्यकाल में यह उनका पहला यूएनजीए संबोधन होगा.

इस बदलाव का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है. अक्सर ऐसे बड़े वैश्विक मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां. अब सबकी नजरें विदेश मंत्री एस. जयशंकर के संबोधन पर होंगी कि वह वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष किस तरह रखते हैं.