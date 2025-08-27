Jammu and Kashmir: पीएम मोदी, सीएम अब्दुल्ला ले रहे हैं जम्मू-कश्मीर पर लगातार अपडेट: गुलाम अली खटाना

पीएम मोदी (Photo Credits ANI)

नई दिल्ली, 27 अगस्त : भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि जम्मू-कश्मीर, खासकर जम्मू, इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है. लगातार हो रही भारी बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार, अगले 40 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई है. इस बीच, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी क्षेत्र में भूस्खलन की घटना हुई है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई. पीएम मोदी, सीएम उमर अब्दुल्ला समेत अन्य नेताओं ने दुख जताया है. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं, जिसमें सेना, एनडीआरएफ, और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं. स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और लोगों से निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है.

भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी क्षेत्र में भूस्खलन की घटना में कुछ तीर्थयात्रियों की जान चली गई है. बाढ़ के कारण कई घर ढह गए हैं और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. जान-माल का व्यापक नुकसान हुआ है. नदी किनारे आदिवासियों के घर, जहां उनके जानवर रखे जाते थे, भी नष्ट हो गए हैं. स्थिति अभी भी बनी हुई है और बारिश अभी भी जारी है. अभी कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. यह भी पढ़ें : Delhi Shocker: शाहदरा साइबर पुलिस ने स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले का किया भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार

सांसद के अनुसार, कुछ जगहों पर बादल फटने की सूचना भी मिली है. लगातार बारिश हो रही है. भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ पर उन्होंने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. अमेरिका का दबाव भारत पर काम नहीं करेगा. पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में इंडी एलायंस में शामिल राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के पहुंचने पर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग इस मूड में नहीं हैं कि वे इंडी एलायंस को भाव देंगे. बिहार के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व पर भरोसा करते हैं. लोग विकास चाहते हैं और डबल इंजन की सरकार में विकास हुआ है.