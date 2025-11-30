दिल्ली एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव: भाजपा-'आप' में कड़ी टक्कर, नेताओं ने अपनी-अपनी जीत के दावे किए

(Photo Credits Twitter)

नई दिल्ली, 30 नवंबर : राजधानी दिल्ली के 12 वार्डों में एमसीडी उपचुनाव के लिए मतदान जारी है. सुबह से ही विभिन्न बूथों पर मतदाताओं की आवाजाही देखी जा रही है. मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है और परिणामों को लेकर राजनीतिक दलों में उत्सुकता बनी हुई है. भाजपा विधायक रवि नेगी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "मैं पहले भी इस विनोद नगर क्षेत्र में काम कर चुका हूं, जिसके बाद मुझे 7,000 वोटों के अंतर से जीत मिली. सीट खाली होने के बाद सरला चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया. वह 2012 से 2017 तक यहां की पार्षद रह चुकी हैं और बेहतरीन काम किया है. इसी को देखते हुए उन्हें टिकट दिया गया. इस सीट के साथ-साथ दिल्ली की सभी 12 सीटों पर हमारी जीत तय है."

भाजपा नेता नसीब ने दावा किया कि 12 में से 11 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं. उन्होंने कहा, "दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कम समय में जिस तरह का काम किया है, उसी का नतीजा हमें इन उपचुनावों में मिलेगा." वार्ड-198, विनोद नगर से भाजपा उम्मीदवार सरला चौधरी ने कहा, "मैं दूसरी बार विनोद नगर से चुनाव लड़ रही हूं. लोगों ने हमारे काम को देखा है. खासकर रवि नेगी ने भ्रष्टाचार उजागर कर जो काम किए, उसी की वजह से उन्हें भी आगे बढ़ाया गया. जनता पूरा समर्थन दे रही है. हम काम के आधार पर जीतेंगे, खोखले वादों पर नहीं. यह सीट बीजेपी की मजबूत सीट रही है और यहां कोई मजबूत विपक्ष नहीं है." यह भी पढ़ें : Pune: एनडीए में 149वें बैच की पासिंग आउट परेड संपन्न, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी रहे मुख्य अतिथि

वार्ड 76, मटिया महल से भाजपा उम्मीदवार सुनील शर्मा ने कहा, "माहौल बहुत अच्छा है और चुनाव में सबका झुकाव भाजपा की तरफ है." वार्ड 76, मटिया महल से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुदस्सर उस्मान अहमद ने भी अपनी जीत का दावा किया. उन्होंने कहा, "यहां हमारी स्थिति बहुत अच्छी और पॉजिटिव है. यह पारंपरिक रूप से आम आदमी पार्टी की सीट है, जिसे हम बनाए रखेंगे."

संगम विहार के मुस्लिम बहुल क्षेत्र, बंद रोड स्थित विक्रम पब्लिक स्कूल बूथ पर भी सुबह से ही मतदान जारी है. मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं. एक मतदाता ने कहा, "हम अपने क्षेत्र की समस्याओं जैसे जलभराव, सफाई और ड्रेनेज की समस्या को ध्यान में रखकर वोट दे रहे हैं. पिछले कार्यकाल में ये समस्याएं दूर नहीं हुईं, इसलिए हम बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं." चांदनी चौक में भी मतदान जारी है. यहां एक मतदाता ने कहा, "मेरा पूरा जीवन चांदनी चौक में बीता है. हम सभी चाहते हैं कि चांदनी चौक का विकास हो."