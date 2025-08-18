Delhi: आवारा कुत्तों को ले जा रही एम्बुलेंस का एक युवक ने खोल दिया दरवाजा, दिल्ली का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल; VIDEO

Credit-(X,@VistaarNews)

दिल्ली: पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों ( Stray dogs) को हटाने का आदेश दिया था. जिसके बाद से देश के कई शहरों में इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिले है. अब दिल्ली से एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसको देखने के बाद लोगों में नाराजगी फैल गई है. बताया जा रहा है की एक एमसीडी (MCD) की एनिमल एम्बुलेंस आवारा कुत्तों को लेकर वैक्सीनेशन (Vaccination) और नसबंदी (Sterilization) के लिए लेकर जा रही थी. इसी दौरान एक स्कूटी सवार आता है और एम्बुलेंस का दरवाजा खोलकर भाग जाता है और इसके बाद एम्बुलेंस से एक कुत्ता बाहर निकलता है. इस घटना का वीडियो पीछे से किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और अब ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @VistaarNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Lawyer Slaps Dog Lover Video: सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील ने डॉग लवर को जड़ा थप्पड़, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल

कुत्तों की एम्बुलेंस का युवक ने खोल दिया दरवाजा

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

बता दें की पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) के कुत्तों को लेकर आदेश दिया था कि शेल्टर होम ( Shelter home) में भेजा जाएं. इस आदेश के बाद देश के कई शहरों में डॉग लवर्स ने आदेश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और अब भी ये प्रोटेस्ट चल रहे है.

लाखों कुत्तों को शेल्टर होम में रखने की चुनौती

बता दें की दिल्ली में जिस तादाद में आवारा कुत्ते है, उसके हिसाब से शेल्टर होम नहीं है. शेल्टर होम ( Shelter home) में इतने कुत्ते नहीं रखे जा सकते है. इसके लिए पहले कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने होंगे और इसके बाद पूरी व्यवस्था होने के बाद इन्हें यहां रखना होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया तो इन कुत्तों की जान भी जा सकती है.