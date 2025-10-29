Hyderabad: चलती ट्रेन से उतरने के प्रयास में गिरा युवक, प्लेटफॉर्म पर मौजूद कर्मचारियों ने बचाई जान, काचीगुडा रेलवे स्टेशन का वीडियो आया सामने: VIDEO

Passenger falls from moving train (Credit-@nedricknews)

हैदराबाद, तेलंगाना: ट्रेन (Train) से रोजाना कई हादसे होते है और कई बार लोगों की लापरवाही के कारण उनकी जान भी चली जाती है तो वही कई बार ऐसा होता है.आरपीएफ और लोगों की मदद से उनकी जान बच भी जाती है. ऐसे अनेक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते है. ऐसा ही एक वीडियो एक बार फिर सामने आया है. ये वीडियो हैदराबाद (Hyderabad) के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन (Kachiguda Railway Station) का है. जहांपर एक यात्री चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है और वह गिर जाता है, यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म की गैप में गिरने लगता है और इसी दौरान रेलवे कर्मचारियों और कुछ लोगों ने सतर्कता दिखाई और दौड़कर इस यात्री को बाहर खींचा. जिसके कारण इस युवक की जान बच गई.

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में नीचे गिरा यात्री गेट से लटका, RPF जवान की बहादुरी से बची बुजुर्ग की जान, चेन्नई का वीडियो आया सामने

चलती ट्रेन से गिरा यात्री

बाल बाल बची जान

हैदराबाद के काचीगुड़ा (Kachiguda) रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक युवक चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में फिसल गया. यह घटना 26 अक्टूबर की है और पूरा वाकया स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे (CCTV) में रिकॉर्ड हो गया.पुलिस के मुताबिक़ युवक की पहचान 31 वर्षीय मनीदीप के तौर पर हुई है और वह वारंगल का रहनेवाला है. मनीदीप गलती से गलत ट्रेन में सवार हो गया था. जैसे ही उसने अपनी गलती महसूस की, उसने ट्रेन के चलते हुए ही उतरने की कोशिश की.इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरते-गिरते ट्रेन के नीचे आने से बचा.

यात्रियों और रेलवे कर्मचारी की सतर्कता से बची जान

घटना के वक्त प्लेटफॉर्म ( Platform) पर मौजूद कुछ सतर्क यात्रियों और रेलवे कर्मचारी ने तुरंत दौड़कर मनीदीप को पकड़ लिया और सुरक्षित बाहर खींच लिया. उनकी त्वरित कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया.यह दिल दहला देने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे युवक फिसलते-फिसलते मौत के मुंह से बाहर निकल आया.