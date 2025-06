VIDEO: दिल्ली-भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री से मारपीट, BJP विधायक राजीव सिंह के करीबी पर आरोप

Vande Bharat Train Assault Incident: दिल्ली-भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस में 19 जून को एक यात्री के साथ बर्बर मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि हमला करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राजीव सिंह परिछा के करीबी हैं. बताया जा रहा है कि घटना के वक्त विधायक ट्रेन के पास वाले कोच में यात्रा कर रहे थे. इस दौरान सीट या कीसी और बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया.

घटना का वीडियो ट्रेन के CCTV कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक यात्री को बेरहमी से लात-घूंसों से पीट रहे हैं. यात्रियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना को लेकर गहरी नाराज़गी जताई है. यह भी पढ़े: Fight in Mumbai Local Train: मुंबई की लोकल ट्रेन में दिव्यांग यात्री से मारपीट, आरोपियों ने आरक्षित कोच में घुसकर की गुंडागर्दी; VIDEO वायरल

A newly surfaced CCTV video shows a passenger being brutally assaulted aboard the Delhi-Bhopal Vande Bharat Express on June 19.

The attackers are allegedly linked to BJP MLA #RajeevSinghParichha, who was travelling nearby.

The victim was beaten at Jhansi station but has… pic.twitter.com/inf0PyQ3nA

— Mid Day (@mid_day) June 23, 2025