Chhannulal Mishra Hospitalised: पद्म विभूषण गायक पं. छन्नूलाल मिश्रा की तबीयत बिगड़ी, वाराणसी के BHU अस्पताल में भर्ती; जानें अब कैसी है हालत

Chhannulal Mishra Hospitalised: पद्म विभूषण पं. छन्नूलाल मिश्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वाराणसी स्थित BHU के अस्पताल में भर्ती किया गया है. उन्हें चेस्ट इंफेक्शन की समस्या है, जिसके कारण उनकी हालत खराब हो गई. मीरजापुर से उन्हें बीएचयू रेफर किया गया, जहां उन्हें सुपर स्पेशियलिटी में रखने के बाद उनका इलाज चल रहा है.

चिकित्सकों की टीम द्वारा इलाज जारी

चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक डा. एसएन संखवार और विशेषज्ञों की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है. फिलहाल चिकित्सकों ने उनकी हालत को स्थिर बताया है. छन्नूलाल मिश्रा का इलाज शुरू होने के बाद से उनकी स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. जो देश के साथ ही उनके फैंस के लिए राहत वाली बात हैं.

पद्म विभूषण पं. छन्नूलाल मिश्रा के बारे में

पद्म विभूषण सम्मान से नवाजे गए पं. छन्नूलाल मिश्रा भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायकों में एक हैं. उन्होंने अपनी गायकी से विश्वभर में भारतीय संगीत को गौरवमयी स्थान दिलाया है. उनके योगदान को भारतीय संगीत जगत में हमेशा याद किया जाएगा.