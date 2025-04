Nashik Water Crisis: नासिक के बोरीचिवाड़ी गांव में पानी का संकट, महिलाएं गहरे कुएं से पानी लाने को मजबूर (Watch Video)

Nashik Water Crisis: महाराष्ट्र में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच नासिक जिले के पेठ तालुका स्थित बोरीचिवाड़ी गांव में जल संकट दिन-ब-दिन गंभीर होता जा रहा है. गांव में पीने के पानी की भारी कमी के चलते ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं को रोज़ाना कई किलोमीटर दूर जाकर या गहरे कुओं में उतरकर पानी लाना पड़ रहा है.

पानी से परेशान महिलाओं का कहना है कि उन्हें दिन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी लाने में लगाना पड़ता है, जिससे घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल पर सीधा असर पड़ रहा है। यह स्थिति न सिर्फ शारीरिक थकावट लाती है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ा रही है.

#WATCH | Maharashtra | Women face hardships in their quest to get water for daily use amid water crisis in Borichivari village of Taluka Peth in Nashik district pic.twitter.com/2TTSBTaVMd

— ANI (@ANI) April 20, 2025