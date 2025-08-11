VIDEO: हैदराबाद में बारिश के दौरान खुले नाले में गिरा जोमैटो डिलीवरी एजेंट, मोबाइल और बाइक खराब; युवक ने कंपनी और लोगों से मदद की गुहार लगाई
(Photo Credits Twitter)

Hyderabad Zomato Delivery Agent News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है.शहर के कई इलाकों में जलजमाव और लंबे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है. बारिश के दौरान टीकेआर कामन क्षेत्र के पास एक जोमैटो डिलीवरी एजेंट खुले नाले में गिर गया, जिससे उसकी बाइक और मोबाइल फोन दोनों खराब हो गए. यह भी पढ़े: Hyderabad Heavy Rain: हैदराबाद में बारिश के कारण दीवार गिरने से सात लोगों की मौत

डिलीवरी एजेंट का वीडियो संदेश X पर वायरल

घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहस छिड़ गई है. हादसे के शिकार डिलीवरी एजेंट का नाम सय्यद फरहान है, जो संतोष नगर का निवासी है. TGPWU (तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में फरहान ने बताया,

“जिल्लेलगुड़ा टीकेआर कमान क्षेत्र के सामने एक नाला है. मेरी बाइक उसमें गिर गई. बारिश और जलभराव के कारण वह नाला दिखाई नहीं दिया. वहां कोई चेतावनी या संकेत नहीं था.” फरहान के अनुसार इस हादसे में उसका ₹20,000 का मोबाइल फोन नष्ट हो गया और ₹1,40,000 की बाइक को गंभीर नुकसान पहुंचा. स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से उसे बचाया.

फरहान का वीडियो संदेश वायरल

TGPWU ने की जोमैटो के खिलाफ कार्रवाई की मांग

TGPWU के अध्यक्ष शेख सलाहुद्दीन ने कहा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि यह उन प्लेटफॉर्म कंपनियों की लापरवाही का नतीजा है जो मुनाफे को कर्मचारियों की सुरक्षा से ऊपर रखती हैं. उन्होंने जोमैटो से फरहान के नुकसान की भरपाई करने और बाइक व मोबाइल की मरम्मत का खर्च उठाने की मांग की है।

इसके साथ ही यूनियन ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) से अपील की है कि वे ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार कंपनियों और निकायों पर कार्रवाई करें जो कर्मचारियों को चरम मौसम में असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने पर मजबूर करती हैं.

जोमैटो की चुप्पी

इस हादसे को लेकर फरहान द्वारा वीडियो जारी किए जाने के बावजूद अब तक जोमैटो की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.