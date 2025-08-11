Bhopal Big Boss Scam: बिग बॉस में जाने का सपना देखना पड़ा भारी! भोपाल के डॉक्टर से 10 लाख की ठगी, दो साल बाद दर्ज हुई FIR

Bhopal Big Boss Fraud Case: भोपाल के एक डॉक्टर को रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ में जाने का सपना देखना महंगा पड़ गया. दरअसल, इस टीवी शो में एंट्री दिलाने का लालच देकर ठगों ने उनसे पूरे 10 लाख रुपये हड़प लिए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला साल 2022 का है. भोपाल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिनीत गुप्ता की मुलाकात करन सिंह नाम के एक शख्स से हुई. करन ने दावा किया कि वह ‘बिग बॉस’ के मेकर्स के करीब है और चाहें तो डॉक्टर को अगले सीजन में जगह दिला सकता है. पहले तो उसने एक करोड़ रुपये की मांग की, फिर 60 लाख में डील फाइनल करने की बात कही.

मुंबई में एंडेमोल कंपनी के एक अधिकारी से मुलाकात कराकर करन ने भरोसा और पक्का कर दिया.

वाइल्ड कार्ड एंट्री का दिया झांसा

डॉ. अभिनीत ने 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए, लेकिन बिग बॉस 16 की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था. करन ने बहाना बनाया कि उन्हें मिड-सीजन वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी. सीजन खत्म हुआ तो अगले सीजन का झांसा दिया गया.

दो साल बाद मुंबई में FIR दर्ज

बिग बॉस 17 भी गुजर गया, लेकिन न शो में जगह मिली, न पैसा वापस आया. आखिरकार, डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन यहां भी मामला लटकता रहा. लगभग दो साल बाद मुंबई के ओशिवारा थाने में करन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR दर्ज हुई.

ग्लैमर की दुनिया के पीछे अंधेरा

डॉ. अभिनीत अब लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे वादों के चक्कर में न फंसें. उनका कहना है कि ग्लैमर की दुनिया में चमक-दमक के पीछे अंधेरा भी होता है, और ठग इसी का फायदा उठाते हैं.