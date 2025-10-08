Mumbai Metro Line-3: मुंबईकरों को बड़ी सौगात! मेट्रो 3 एक्वा लाइन के अंतिम चरण का आज वर्ली से काफ परेड के बीच PM मोदी के हाथों होगा उद्घाटन; जानें पूरा रूट और टिकट दर

(Photo Credits WC)

Mumbai Metro Line-3: मुंबई में रहने वाले लोगों को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है. मुंबई की पूरी भूमिगत मेट्रो, मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) के अंतिम चरण का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा. यह चरण आचार्य अत्रे चौक से काफ परेड तक फैला हुआ है, और इसका निर्माण लगभग 12,200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हुआ है. आइए जानते हैं कि मेट्रो लाइन-3 का पूरा मार्ग क्या है, किराया कितना होगा और इस मार्ग में कितने स्टेशन होंगे.

मुंबई की पहली पूरी भूमिगत मेट्रो लाइन

मुंबई मेट्रो लाइन 3 कुल 33.5 किलोमीटर लंबी है जो आरे कॉलोनी (उत्तर) से काफ़ी परेड (दक्षिण) तक फैली हुई है. यह मुंबई की पहली पूरी तरह भूमिगत मेट्रो लाइन है, जो दक्षिण मुंबई के व्यावसायिक केंद्रों को पश्चिम और मध्य उपनगरों से सीधे जोड़ेगी. यह भी पढ़े: मुंबईकरों के लिए आज बड़ा दिन, Navi Mumbai से हवाई यात्रा में सुविधा, तो मेट्रो से तेजी से होगा शहर में सफर

इस लाइन पर कुल 27 स्टेशन

इस लाइन पर कुल 27 स्टेशन हैं, जिनमें से एकमात्र आरे डिपो स्टेशन भूमिगत नहीं है. सामान्य रूप से आरे से काफ़ी परेड तक सड़क मार्ग से 2 घंटे से अधिक समय लगता है, जबकि मेट्रो लाइन 3 के संचालन से यह सफर सिर्फ 54 मिनट में पूरा किया जा सकेगा.

आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड के बीच होंगे 11 स्टेशन

8 अक्टूबर को आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक के 11 स्टेशन जनता के लिए खोले जाएंगे। इन स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

विज्ञान संग्रहालय (Science Museum)

माहालक्ष्मी (Mahalaxmi)

जगन्नाथ शंकरशेट (Mumbai Central Interchange)

ग्रांट रोड (Grant Road)

गिरगांव (Girgaon)

कालबादेवी (Kalbadevi)

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT)

हुतात्मा चौक (Hutatma Chowk)

चर्चगेट (Churchgate)

विधान भवन (Vidhan Bhavan)

काफ़ी परेड (Cuffe Parade)

मुंबई मेट्रो 3 के पूरे मार्ग पर स्टेशन

आरे JVLR, सीप्ज, अंधेरी MIDC, मरोळ नाका, सीएसएमआईए टी2, सहारा रोड, सीएसएमआईए टी1, सांताक्रूज, वांद्रे कॉलोनी, बीकेसी, धारावी, शीतलादेवी मंदिर, दादर मेट्रो, सिद्धिविनायक मंदिर, वरळी, आचार्य अत्रे चौक, विज्ञान संग्रहालय, माहालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, ग्रांट रोड, गिरगांव, कालबादेवी, सीएसएमटी, हुतात्मा चौक, चर्चगेट, विधान भवन और काफ़ी परेड.

जानें कितना होगा टिकट दर (Fare Structure)

मुंबई मेट्रो 3 में दूरी के अनुसार टिकट दर निर्धारित की गई है:

3 किलोमीटर तक: ₹10

3 से 12 किलोमीटर: ₹20

12 से 18 किलोमीटर: ₹30

18 से 24 किलोमीटर: ₹40

24 से 30 किलोमीटर: ₹50

30 से 36 किलोमीटर: ₹60

मुख्य स्टेशन टिकट दर:

आचार्य अत्रे चौक से काफ़ी परेड: ₹40

आरे JVLR से काफ़ी परेड: ₹70

आरे JVLR से सिद्धिविनायक मंदिर: ₹60

दादर मेट्रो से चर्चगेट: ₹50

रोजाना 17 लाख से अधिक यात्रियों की उम्मीद

इस मेट्रो लाइन के खुलने से मुंबई के यातायात पर भारी दबाव कम होगा और आर्थिक राजधानी के विकास को गति मिलेगी. दैनिक 17 लाख से अधिक यात्रियों की सेवा प्रदान करने वाली यह मेट्रो मुंबईवासियों के लिए एक वरदान साबित होगी. जिसका पूरे मुंबईकरों को इंतजार था.