Bengaluru Suicide: कर्नाटक के बेंगलुरु में 34 वर्षीय बेरोजगार युवक की मौत, जीटी मॉल की तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान
Suicide case

Bengaluru Suicide:  कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सोमवार को जीटी मॉल की तीसरी मंजिल से कूदकर एक 34 वर्षीय बेरोजगार युवक ने जान दे दी. जबकि शुक्रवार को उत्तर-पूर्व बेंगलुरु के बेंगलुरु इलाके में एक 19 वर्षीय बीबीए छात्रा ने कथित तौर पर सीनियर के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. ये घटनाएं न केवल परिवारों को सदमे में डाल रही हैं, बल्कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं और कैंपस सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही हैं.

युवक का नाम सागर

बेंगलुरु के मगड़ी रोड स्थित जीटी मॉल में सोमवार सुबह करीब 10 बजे एक यह दर्दनाक हादसा हुआ. जब 34 वर्षीय सागर नामक युवक ने मॉल की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, सागर अविवाहित था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ चूका था और बेरोजगार था. परिवार के सदस्यों के अनुसार सागर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था और इलाज भी चल रहा हैं. यह भी पढ़े: Haryana IPS Suicide Case: हरियाणा आईपीएस आत्महत्या मामले में चिराग पासवान ने हरियाणा सीएम को लिखा पत्र, निष्पक्ष जांच की मांग

मामले में केस दर्ज

मामले में केपी अग्रहरा पुलिस अज्ञात मौत का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. सागर के बारे में बताया जा रहा है कि वह सुबह करीब 9:30 बजे मॉल पहुंचा और सीधे ऊपरी मंजिल पर चला गया. घटना के समय मॉल में दिवाली शॉपिंग के लिए भीड़ थी. इसी बीच यह हादसा होने से वहां हड़कंप मच गया. मौके की सूचना मिलने के बाद घटना स्थल पहुंचने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

19 वर्षीय लड़की ने भी की ख़ुदकुशी

वहीं दूसरी घटना शुक्रवार को बगलुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के ग्रीन गार्डन लेआउट में घटी। 19 वर्षीय सना परवीन नामक द्वितीय वर्ष बीबीए छात्रा ने अपने किराए के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सना कोडागु जिले के मडिकेरी की रहने वाली थीं और कडूसोनप्पनहल्ली के एक निजी कॉलेज में पढ़ रही थीं. वे तीन दोस्तों के साथ बिदारहल्ली में रहती थीं.