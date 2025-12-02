Robin Smith Dies: इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का 62 साल की उम्र मेंआकस्मिक निधन

Robin Smith (Photo Credit:X@hantscricket)

Robin Smith Dies: इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन अर्नोल्ड स्मिथ का 62 साल की उम्र में निधन हो गया. इस दिग्गज खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सोमवार को अंतिम सांस ली. अपने शानदार करियर के दौरान स्मिथ ने टेस्ट करियर के 62 मुकाबलों में 43.67 की औसत के साथ 4,236 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 9 शतक और 28 अर्धशतक निकले. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 71 वनडे मुकाबलों में 39.01 की औसत के साथ 2,419 रन बनाए, जिसमें 4 शतक शामिल रहे. इसके अलावा, उन्होंने 426 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 26,155 रन, जबकि 443 लिस्ट-ए मुकाबलों में 14,927 रन बनाए. वह क्रिकेट जगत में 'द जज' के नाम से मशहूर हुए. SMAT मैच में हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए फैन्स ने तोड़ी सारी हदें, स्टार ऑलराउंडर ने जीता दिल, देखें वीडियो

दिवंगत क्रिकेटर के परिवार ने बताया कि सोमवार को साउथ पर्थ में स्थित अपार्टमेंट में स्मिथ की आकस्मिक मौत हो गई. हालांकि, उनकी मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है. स्मिथ के परिवार ने एक बयान में कहा, "बहुत दुख के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि रॉबिन अर्नोल्ड स्मिथ, हैरिसन और मार्गो के प्यारे पिता और क्रिस्टोफर के प्यारे भाई, गुजर गए."

बयान में कहा गया, "एक बहादुर और साहसी बल्लेबाज, जिन्होंने हैम्पशायर और अपने देश के लिए शानदार क्रिकेट खेला. इस दौरान उन्हें बहुत से चाहने वाले और दोस्त मिले। यह हम सभी के लिए बहुत मुश्किल समय है. हम इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में हम चाहेंगे कि मीडिया और क्रिकेट फैंस हमारी निजता का ख्याल रखें. 2004 में खेल से रिटायरमेंट के बाद से, शराब और मेंटल हेल्थ से उनकी लड़ाइयों के बारे में सभी को पता है, लेकिन इन वजहों से मौत के कारण के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जाना चाहिए. मौत की असल वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलेगी."

इंग्लैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड में हर कोई रॉबिन स्मिथ के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी है. वह इंग्लैंड और हैम्पशायर के लीजेंड थे. आपकी आत्मा को शांति मिले, जज."

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्पसन ने स्मिथ के निधन पर दुख जताते हुए कहा, "रॉबिन स्मिथ एक ऐसे खिलाड़ी थे, जो दुनिया के कुछ सबसे तेज गेंदबाजों का डटकर सामना करते थे. उनके इस प्रदर्शन से इंग्लैंड के फैंस को बहुत गर्व महसूस हुआ, उनका भरपूर मनोरंजन हुआ. उन्होंने 1993 में एजबेस्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मुकाबलों में 163 गेंदों पर नाबाद 167 रन की यादगार पारी खेली. हैम्पशायर में उनका रिकॉर्ड शानदार है. उनके जाने की खबर से हमें बहुत दुख हुआ। हम सभी की दुआएं उनके दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ हैं."

रॉबिन अर्नोल्ड स्मिथ का जन्म 13 सितंबर 1963 को डरबन (साउथ अफ्रीका) में हुआ था. कुछ वर्षों के बाद वह हैम्पशायर की ओर से खेलने के लिए इंग्लैंड चले गए. उन्होंने साल 1982 से 2003 के बीच 21 साल हैम्पशायर की ओर से खेला. इस दौरान 1998 से 2009 के बीच काउंटी की कप्तानी की। स्मिथ ने 40 साल की उम्र में क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था.