England vs Pakistan, T20 World Cup 2026 45th Match Live Score Update: पल्लेकेले में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 45th Match Live Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 45वां मुकाबला आज यानी 24 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-2 का अहम मुकाबला है, जहां दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रुक के हाथों में है, जबकि पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आगा कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs Pakistan, T20 World Cup 2026 45th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान के बीच सुपर-8 का अहम मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इस अहम मुकाबले में इंग्लैंड की ओर से जोस बटलर, फिलिप सॉल्ट और हैरी ब्रुक पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी. वहीं पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, फखर जमान और साहिबजादा फरहान अहम भूमिका निभा सकते हैं. पल्लेकेले की पिच संतुलित मानी जाती है, ऐसे में फैंस को एक रोमांचक और करीबी मुकाबले की उम्मीद है.

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard)

पाकिस्तान की टीम संतुलित बल्लेबाजी और मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान पर उतरी है. शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद जैसे गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं. वहीं इंग्लैंड की टीम भी सैम करन, आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर के दम पर पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देने के इरादे से उतरी है.

ग्रुप-2 का यह मुकाबला अंक तालिका के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. इंग्लैंड की टीम जीत के साथ अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी, जबकि पाकिस्तान की टीम भी इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल की दौड़ में बढ़त बनाना चाहेगी. मुकाबले से जुड़े हर गेंद, हर रन और हर विकेट का लाइव अपडेट आप यहां देख सकते हैं.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.