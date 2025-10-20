केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का दिवाली गिफ्ट! पांच बड़े नियमों में बदलाव से मिलेगी राहत

(Photo : X)

दिल्ली: दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार (Central Government) ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी सौगात दी है. सरकार ने पांच महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं, जिनका असर सीधे तौर पर करोड़ों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा. इन बदलावों से कर्मचारियों को न केवल आर्थिक फायदा मिलेगा, बल्कि उनकी कार्य और जीवनशैली दोनों में राहत आएगी.सरकार ने महंगाई के बढ़ते बोझ को देखते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 58% महंगाई भत्ता मिलेगा.

यह संशोधन जुलाई 2025 से प्रभावी होगा और इससे लगभग 49 लाख कर्मचारियों व 68 लाख पेंशनधारकों को सीधा फायदा होगा. ये भी पढ़े:केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! इस महीने बढ़कर आएगी सैलरी, जानें 3% की DA बढोत्तरी पर किसे मिलेगा कितना वेतन?

अब इलाज होगा कैशलेस

सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (CGHS) के अंतर्गत मेडिकल पैकेज दरों में बदलाव किया है.नए दर 13 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं.इस बदलाव से कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा मिल सकेगी, जिससे इलाज के लिए जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

त्योहार बोनस से बढ़ी खुशियां

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को त्योहार बोनस का तोहफा दिया है.ग्रुप C और नॉन-गजेटेड ग्रुप B कर्मचारियों को 30 दिनों का एड-हॉक बोनस दिया जाएगा.इसकी राशि करीब 6,900 रूपए तय की गई है.इसके अलावा, कर्मचारियों को 60 दिन के वेतन के बराबर प्रोडक्ट लिंक्ड बोनस भी मिलेगा.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बड़े सुधार

सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में बदलाव करते हुए इसे अधिक लाभकारी बना दिया है.अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पहले की तुलना में ज्यादा पेंशन और ग्रेच्युटी मिलेगी.

यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई है और इसमें शामिल होने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है.अब पेंशनधारकों को हर साल बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.सरकार ने उन्हें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा दी है, जिसके जरिए वे घर बैठे मोबाइल या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे.इससे बुजुर्ग पेंशनधारकों को काफी सुविधा होगी.