Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में अक्टूबर की शुरुआत बारिश के साथ! नांदेड, चंद्रपुर, गढ़चिरोली समेत 5 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी

Maharashtra Weather Update: राज्य में भले ही मानसून विदा लेने को है, लेकिन मुंबई सहित कई इलाकों में पिछले एक हफ्ते से रुक-रुक कर हो रही बारिश के बाद आज से वर्षा की तीव्रता बढ़ने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, जबकि कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

मुंबई सहित कोंकण क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम

कोंकण के पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में आज बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि, इन जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर कोई विशेष चेतावनी (अलर्ट) जारी नहीं की गई है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: नवरात्रि के पहले दिन मुंबई सहित महाराष्ट्र में भारी बारिश का पूर्वानुमान, कोकण सहित प्रदेश के 26 जिलों के लिए अलर्ट जारी

पश्चिमी महाराष्ट्र का हाल

पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा की संभावना है. सांगली और सोलापुर में हल्की बारिश हो सकती है, ऐसे में किसानों को खरीफ फसलों की निगरानी करने की सलाह दी गई है.

मराठवाड़ा में मौसम का मिज़ाज

मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, लातूर और धाराशिव में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नांदेड जिले में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तर महाराष्ट्र में बारिश की संभावना

उत्तर महाराष्ट्र के धुले, नंदुरबार, जलगांव, नाशिक, नाशिक के पहाड़ी क्षेत्र और अहिल्यनगर में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में गरज-चमक के साथ वर्षा हो सकती है. मौसम विभाग ने यहां बारिश की चेतावनी नहीं दी है, लेकिन सतर्क रहने की सलाह दी है.

विदर्भ में कहां रहेगा असर

विदर्भ के अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, नागपुर, वर्धा और वाशिम जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है. लेकिन चंद्रपुर, गढ़चिरोली, गोंदिया और यवतमाल जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. इन जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है.