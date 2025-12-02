Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र में नगर परिषद-नगर पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी, MVA और महायुति के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा

(Photo Credits Twitter)

Maharashtra Local Body Elections 2025: महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के पहले चरण में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. यह चुनाव महायुति सरकार के साथ ही माह्विकास अघाड़ी के लिए एक टेस्ट माना जा रहा है, जहां 1.07 करोड़ से ज्यादा वोटर 6,859 सदस्यों और 288 अध्यक्ष पदों के लिए वोट डाल रहे हैं. जिन वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी, जिसके नतीजे उसी दिन घोषित हो जाएंगे.

24 जगहों पर चुनाव टला

राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने 4 नवंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा की थी. लेकिन नामांकन रद्द होने के खिलाफ कोर्ट में चल रही अपीलों के कारण बड़ा बदलाव हुआ. 23 नवंबर या उसके बाद फैसले आने वाली 24 नगर निकायों में पूरा चुनाव (अध्यक्ष सहित सभी सदस्य पद) अब 20 दिसंबर को होगा. अगर अपील सिर्फ सदस्य पद पर थी, तो सिर्फ वही वार्ड बाद में. SEC ने 22 नवंबर को कोर्ट फैसलों की कटऑफ डेट तय की थी, लेकिन देरी से इन्हें स्थगित करना पड़ा.

कौन-कौन से 24 निकायों में पूरा चुनाव 20 दिसंबर को?

इनमें ठाणे जिले की अंबरनाथ, अहमदनगर जिले की कोपरगांव (30 सीटें), देवलाली प्रवरा (21), पाथर्डी (20) और नेवासा (17), पुणे जिले की बारामती और फुरसुंगी-उरूळी देवाची, सोलापुर की अनगर और मंगळवेढा, सातारा की महाबळेश्वर और फलटण, छत्रपती संभाजीनगर की फुलंब्री, नांदेड़ की मुखेड और धर्माबाद, लातूर की निलंगा (23) और रेणापूर (17), हिंगोली की बसमत, अमरावती की अंजनगांव सुर्जी, अकोला की बाळापूर, यवतमाळ की यवतमाल, वाशिम की वाशिम, बुलढाणा की देऊळगांव राजा, वर्धा की देवळी और चंद्रपुर की घुग्घूस शामिल हैं. बारामती जैसे महत्वपूर्ण इलाके, जो उपमुख्यमंत्री अजित पवार का गढ़ हैं, भी प्रभावित हुए.

76 निकायों के 154 सदस्य पद भी 20 दिसंबर को मतदान

इसके अलावा 76 नगर निकायों के कुल 154 वार्ड सदस्यों का चुनाव टला है. सबसे ज्यादा प्रभावित: बदलापुर और तळेगांव दाभाड़े में 6-6 सीटें, परळी में 5, सिन्नर, खामगाव और अंबेजोगाई में 4-4। भुसावळ, पैठण, उदगीर, कामठी और हिंगणघाट में 3-3 या 4-4 वार्डों का मतदान अब बाद में। लोनावला, दौंड और सासवाड़ जैसे पुणे जिले के इलाकों में भी देरी.

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पर हो रहे चुनाव

ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहे हैं, जिसमें 31 जनवरी 2026 तक सभी लंबित लोकल बॉडी चुनाव पूरे करने को कहा गया है. 29 महानगर निगमों (मुंबई सहित), 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों का शेड्यूल अभी बाकी है.

(इनपुट आईएएनएस)