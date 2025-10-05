Mumbai Local Train Update: मुंबई से सटे भायंदर के पास पावर सप्लाई खराबी से लोकल ट्रेन सेवा ठप, यात्री ट्रैक पर पैदल चलने को मजबूर; VIDEO
(Photo Credits Twitter)

Mumbai Local Train Update: वेस्टर्न लाइन पर सफर करने वाले लोगों को रविवार दोपहर करीब 12:40 बजे मुंबई के भायंदर स्टेशन के पास ओवरहेड पावर केबल में तकनीकी खराबी के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस वजह से दाहानू-चर्चगेट लोकल ट्रेन सेवा पूरी तरह ठप हो गई, जिससे सैकड़ों यात्री रेलवे ट्रैक पर पैदल चलने को मजबूर हो गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि कई यात्री रुकी हुई ट्रेनों से उतरकर ट्रैक पर पैदल जा रहे हैं. तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन सेवा बंद होने और ट्रैक पर पैदल चलने की स्थिति से यात्रियों में भारी असंतोष और परेशानी देखने को मिली. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Update: यात्रियों के लिए खुशखबरी! वेस्टर्न लाइन के विरार दहानू रूट पर बनेंगे 7 नए स्टेशन, जानें डिटेल्स

 भायंदर के पास पावर सप्लाई खराब

 

ताजा जानकारी के अनुसार, रेलवे विभाग ने इस तकनीकी खराबी को कुछ समय बाद ठीक कर लिया है, और अब इस रूट पर ट्रेन सेवा सामान्य रूप से चल रही है.