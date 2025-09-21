MSRTC Driver Recruitment 2025: एमएसआरटीसी में बम्पर भर्ती, 8,000 नई बसों के लिए कांट्रैक्ट बेसिस पर 17,450 ड्राइवरों-सहायकों की भर्ती, जानें वेतन सहित अन्य डिटेल्स

(Photo Credits: MSRTC)

MSRTC Driver Recruitment 2025: महाराष्ट्र में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) ने खुशखबरी दी है. एमएसआरटीसी 8,000 नई बसों के परिचालन के लिए अनुबंध आधार पर 17,450 ड्राइवरों और सहायकों की भर्ती करने जा रहा है. परिवहन मंत्री और एमएसआरटीसी के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने शनिवार को इस भर्ती की घोषणा की.

निविदा प्रक्रिया 2 अक्टूबर से होगी शुरू

मंत्री सरनाईक ने बताया कि इस भर्ती के लिए निविदा प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू होगी. सरकार की ओर से कहा गया है कि इस भर्ती अभियान का उद्देश्य राज्य भर में हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना

न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये

इस भर्ती के लिए युवक और युवतियां दोनों आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को न्यूनतम 30,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा. मंत्री सरनाईक ने युवक-युवतियों से इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया है.

ई-निविदा के माध्यम से होगी भर्ती

एमएसआरटीसी की हालिया बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, ड्राइवरों और सहायकों की अनुबंध आधार पर भर्ती तीन वर्षों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी. यह प्रक्रिया छह क्षेत्रीय डिवीजनों में आयोजित होगी.

चयनित उम्मीदवारों को MSRTC द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा

चयनित उम्मीदवारों को एमएसआरटीसी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद वे MSRTC को अपनी सेवाएं देंगे. इस भर्ती से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि यात्रियों को भी निर्बाध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बस सेवाएं मिलेंगी.