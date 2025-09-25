खुशखबरी! जनवरी 2026 से ATM से निकाल पाएंगे PF का पैसा, अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार

PF Withdrawals Through ATMs: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाने की तैयारी में है. अब जल्द ही आप अपने प्रॉविडेंट फंड (PF) का पैसा भी ATM से निकाल सकेंगे. अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो यह सुविधा जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है.

कैसे मिलेगा फायदा?

सोचिए, आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई. अभी आपको पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता है और फिर पैसे अकाउंट में आने का इंतजार करना पड़ता है, जिसमें कई दिन लग जाते हैं.

लेकिन इस नई सुविधा के आने के बाद यह सारी झंझट खत्म हो जाएगी. आप सीधे अपने नजदीकी एटीएम पर जाकर पीएफ खाते से पैसे निकाल पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से निकालते हैं. इससे न तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का झंझट रहेगा और न ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा.

क्या है सरकार का प्लान?

खबरों के मुताबिक, EPFO का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला बोर्ड (CBT) अक्टूबर में होने वाली अपनी बैठक में इस ATM वाली सुविधा को हरी झंडी दिखा सकता है. EPFO का पूरा IT सिस्टम इस नए बदलाव के लिए लगभग तैयार है. श्रम मंत्रालय ने इस सुविधा को शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक (RBI) और दूसरे बैंकों से भी बातचीत की है. सरकार चाहती है कि लोगों को उनके पीएफ के पैसे तक आसानी से पहुंच मिले.

कैसे काम करेगी यह सुविधा?

मिलेगा एक खास कार्ड: संभावना है कि EPFO अपने सदस्यों को एक विशेष कार्ड जारी करेगा. इसी कार्ड का इस्तेमाल करके आप एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे.

पैसे निकालने की होगी एक लिमिट: आप एक बार में कितना पैसा निकाल पाएंगे, इसकी एक सीमा तय की जाएगी. हालांकि, यह लिमिट कितनी होगी, इस पर अभी फैसला होना बाकी है.

यह कदम EPFO की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत वह अपने सदस्यों के लिए पैसा निकालना आसान बना रहा है. कुछ समय पहले ही EPFO ने ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया था.

कुल मिलाकर, यह एक शानदार कदम है जिससे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा. खासकर इमरजेंसी के समय में, उन्हें अपना ही पैसा निकालने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और कागजी कार्रवाई से भी छुटकारा मिलेगा.