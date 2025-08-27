Aadhaar Card Update: 5 से 15 साल तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट हुआ जरूरी, UIDAI ने स्कूलों से की अपील

Representational Image | PTI

Aadhaar Card Update: सरकार ने माता-पिता और स्कूलों को चेतावनी दी है कि बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update – MBU) समय पर करवाना बेहद जरूरी है. आधार नियमों के अनुसार, बच्चों की पहली बार बायोमेट्रिक अपडेट 5 साल की उम्र में और दूसरी बार 15 साल की उम्र में करानी होती है. इसमें बच्चे की फोटो, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन शामिल होते हैं.

अगर कोई बच्चा 5 या 15 साल की उम्र पर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाता है, तो दो साल के भीतर उसका आधार नंबर डिएक्टिवेट (निष्क्रिय) हो सकता है. हालांकि, सरकार ने राहत देते हुए कहा है कि 7 साल तक (पहली अपडेट) और 17 साल तक (दूसरी अपडेट) यह सेवा फ्री उपलब्ध रहेगी. इसके बाद अपडेट कराने पर शुल्क देना होगा.

अपडेट पर आएगा कितना खर्च?

UIDAI प्रमुख भवनेश कुमार के अनुसार 5 से 7 साल के बीच की अपडेट (MBU 1) पूरी तरह फ्री है. 7 साल की उम्र के बाद अपडेट कराने पर 100 रुपये शुल्क देना पड़ता है, जो 1 सितंबर से बढ़कर 120 रुपये हो जाएगा. 15 से 17 साल की अपडेट (MBU 2) भी फ्री है. 17 साल के बाद अपडेट कराने पर शुल्क देना होगा.

क्यों है यह अपडेट जरूरी?

सरकार का कहना है कि समय पर अपडेट न होने से कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. खासकर जब बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे NEET, JEE, CUET में रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्ति (Scholarship) का लाभ उठाना चाहते हैं.

स्कूलों में लगेंगे कैंप

UIDAI ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर यह प्रक्रिया तेज करने का फैसला किया है. अब स्कूलों को UDISE+ प्लेटफ़ॉर्म के जरिए यह जानकारी मिलेगी कि किन छात्रों का बायोमेट्रिक अपडेट अभी बाकी है. इसके लिए देशभर के स्कूलों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे ताकि लंबित आधार अपडेट को पूरा किया जा सके.

17 करोड़ बच्चों के आधार अपडेट बाकी

अभी देशभर में करीब 17 करोड़ आधार नंबर ऐसे हैं जिनमें बच्चों की बायोमेट्रिक अपडेट बाकी है. यही वजह है कि सरकार ने माता-पिता और स्कूलों से अपील की है कि समय पर यह अपडेट करवा लें.

अभिभावकों से अपील

UIDAI ने सोशल मीडिया के जरिए भी संदेश दिया है, “अपडेटेड आधार बच्चों के लिए हर जगह उपयोगी है, चाहे वह स्कूल एडमिशन हो, परीक्षा फॉर्म भरना हो या छात्रवृत्ति का लाभ उठाना हो. इसलिए बायोमेट्रिक अपडेट जरूर करवाएं.”