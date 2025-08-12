घर बैठे आधार अपडेट करने का नया तरीका! UIDAI जल्द लाएगा ई-आधार ऐप, AI और फेस ID से होगा वेरिफिकेशन

E-Aadhaar App

आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी पहचान पत्र है. इसमें दी गई जानकारी सही और अपडेट रहना बेहद जरूरी है. फिलहाल, आधार में नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर बदलने के लिए नजदीकी एनरोलमेंट सेंटर (Enrollment Center) जाना पड़ता है. लेकिन अब यह झंझट खत्म होने वाला है.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जल्द ही ई-आधार ऐप (E-Aadhaar App) लॉन्च करने जा रहा है, जिससे लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही आधार अपडेट कर सकेंगे. इस ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फेस आईडी (Face ID) जैसे एडवांस फीचर्स होंगे, जो प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाएंगे.

मोबाइल से ही अपडेट होंगे आधार के डिटेल्स

सूत्रों के अनुसार, यह ऐप खास तौर पर मोबाइल फोन से आधार अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया है. इससे गांव और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें आधार अपडेट के लिए किलोमीटरों दूर स्थित सेंटर तक नहीं जाना पड़ेगा.

नवंबर 2025 तक मिलेगी पर्सनल अपडेट की सुविधा

अगर आपको आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डाटा (Biometric Data) जैसे फिंगरप्रिंट (Fingerprint) या आईरिस स्कैन (Iris Scan) में बदलाव करना है, तो इसके लिए अभी भी आपको नजदीकी आधार सेंटर पर जाकर ही वेरिफिकेशन कराना होगा. यूआईडीएआई ने ऐसे व्यक्तिगत अपडेट कराने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर नवंबर 2025 कर दिया है, ताकि लोगों को बदलाव के लिए ज्यादा समय मिल सके.

ऐप में होंगे एआई और फेस आईडी फीचर्स

इस ऐप में ऐसा फीचर होगा, जिसमें यूजर बिना पासवर्ड या ओटीपी (OTP) डाले सिर्फ अपने चेहरे की पहचान (Face Recognition) से लॉगिन कर पाएंगे. इसमें दिए गए एआई और फेस आईडी टेक्नोलॉजी से आधार अपडेट करने की प्रक्रिया और भी तेज हो जाएगी और फर्जीवाड़े की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी.

आसान होगा वेरिफिकेशन

अगर आप आधार में नया पता अपडेट करेंगे, तो यह ऐप पैन कार्ड, पासपोर्ट ऑफिस, ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्री और अन्य सरकारी डेटाबेस से जुड़कर आपके पते की जांच करेगा. इसके साथ ही, बिजली बिल जैसे आम दस्तावेज भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान लिए जाएंगे.

कब लॉन्च होगा ऐप?

यूआईडीएआई का ई-आधार ऐप जल्द ही लॉन्च होने वाला है, हालांकि इसकी सही लॉन्च डेट अभी घोषित नहीं की गई है. यह ऐप सिर्फ एंड्रॉइड (Android) और आईफोन (iPhone) यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा और इसे गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) या एप्पल ऐप स्टोर (Apple App Store) से डाउनलोड किया जा सकेगा.

इसके आने से आधार अपडेट की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और आसान हो जाएगी, जिससे लाखों लोगों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे.